Affari Tuoi, clamoroso! Valentina indovina la regione fortunata per 50.000€

Inizio thrilling per la concorrente del Molise

E stasera è toccato alla concorrente proveniente dal Molise sfidare la sorte nel game show condotto da Stefano De Martino. Come di consuetudine prima di iniziare la partita il presentatore di Affari Tuoi ha chiesto a Valentina di presentarsi e poi di dire chi vuole al suo fianco. E in questa occasione la molisana ha voluto il fratello Cristiano. Una volta finito questo momento De Martino ha dato il via al gioco con i primi sei lanci non proprio fortunatissimi, visto che ha perso la possibilità di vincere 100 mila, 200 mila e addirittura 300 mila euro. Una partita che non poteva iniziare peggio per Valentina. Da lì a poco ha telefonato il dottore, che ha fatto un’offerta al ribasso di soli 10 mila euro. Offerta che Valentina ha rifiutato senza pensarci due volte. Altri sei tiri per lei. La situazione però non è per niente migliorata, visto che ha trovato 50 e 20 mila euro. Gli altri lanci sono però andati abbastanza bene, tanto che il dottore ha infatti aumentato l’offerta arrivando fino a 15 mila euro. Anche stavolta la risposta della concorrente è però stata negativa.

Affari Tuoi: Valentina del Molise ha accettato di cambiare il pacco, ma ha commesso un grave errore

Nuovo lancio per Valentina del Molise, che fortunatamente ha trovato 10 euro. Grazie a una serie positiva di lanci la concorrente del game show dell’ammiraglia Rai è quindi riuscita a cambiare rotta alla sua partita iniziata nei peggiori dei modi. Il dottore, per bocca di Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita disastrosa di Marco, ha quindi offerto a Valentina 16 mila euro. Niente da fare perchè la concorrente non ha voluto gettare la spugna. E ha fatto bene perchè la fortuna ha continuato a strizzare l’occhio dalla sua parte, visto che ha trovato un altro pacco blu. Il dottore le ha quindi offerto di cambiare pacco. E a questo giro Valentina ha accettato andandosi a prendere il pacco numero 10. Scelta che si è rivelata essere la peggiore di tutte perché ha rinunciato a 75 mila euro. E il dottore si è subito fatto vivo offrendo 5 mila euro. Valentina ha però detto no.

Valentina è riuscita a vincere 50 mila euro alla regione fortunata

Valentina alla fine è rimasta solo con pacchi blu e allora è andata alla regione fortunata. La concorrente di Affari Tuoi, un po’ sfiduciata, ha scelto l’Emilia Romagna, ma non è andata bene perdendo la possibilità di vincere 100 mila euro. Ha però ancora la possibilità di vincerne 50 mila. E stavolta Valentina ha deciso di scegliere il Piemonte. Scelta stavolta azzeccata. Stefano De Martino non è quindi riuscito a trattenere la felicità. E inutile dire che pure la concorrente e il fratello, decisamente increduli per come è andata la partita, hanno iniziato a saltare per tutto lo studio perchè mai si sarebbero aspettati un lieto fine.