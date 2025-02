Javier Martinez fa chiarezza su Helena, ma Shaila insorge: “È egoista”

Javier Martinez: “Non ho mai vissuto l’essere corteggiato”

Stasera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello dove Alfonso Signorini è subito partito in quarta regalando il primo blocco a Helena Prestes lanciando anche una frecciatina a Lorenzo. Ma cosa ha raccontato la modella? Che è felice, che il bacio con Javier è stato bello e che si sente protetta con lui. E Javier Martinez come ha reagito? “Ho preso consapevolezza di una cosa. Poca educazione femminile ho avuto, forse ho poco tatto a livello sentimentale, perché ho sempre vissuto in un mondo maschile. Ho sempre cercato di proteggere tutte le donne con cui sono stato. Helena è una leonessa e non mi sentivo a mio agio. Mi metto poco in discussione, con la mia corazza impenetrabile. Non ho mai vissuto l’essere corteggiato. Non volevo ammettere che il problema ero io. Mi sento tranquillo. Mi va di fare quello che voglio”.

Helena Prestes: “Il bacio con Javier non me l’aspettavo”

“Non me l’aspettavo il bacio” ha confessato Helena Prestes a proposito del suo rapporto con Javier, “stavo pensando di fare alcuni passi indietro. Io volevo baciarlo ancora… lo sto conoscendo meglio, chiacchieriamo di più. Sono felice. Non ho molto da dire. So che lui c’è e mi sorprende. Mi sento protetta. È una persona serena e mi ha sempre sostenuto”. Ha raccontato che nella sua vita ha solo avuto tre fidanzati seri e che all’interno della casa più spiata d’Italia si vive tutto in maniera più intensa.

Shaila e Lorenzo non credono alla relazione tra Helena e Javier

Tolto il paragone inquietante che Javier ha fatto su Helena a proposito della figura materna, chi è che non crede a ciò che sta nascendo nella casa del GF tra lui e Helena Prestes? Ovviamente Lorenzo Spolverato: “C’è dell’attrazione fisica e sono coinvolti da un affetto, ma c’è una fetta importante di alleanza dato che siete due personaggi molto forti. Con Shaila prima ci guida l’amore e poi il gioco”. Anche Shaila Gatta ha detto la sua: “Non mi convince la loro unione. Lascio il beneficio del dubbio. È anche un po’ egoista, mette prima se stesso e poi i sentimenti degli altri. Doveva dimostrare che doveva fare scelte”.