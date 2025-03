Affari Tuoi: Antonia accetta l’offerta di 50.000€, ma nel pacco ne aveva 200.000

La concorrente ha rifiutato le prime due offerte del dottore

Stasera è arrivato il turno di Antonia dalla Campania tentare la sorte ad Affari Tuoi. E dopo aver rivelato di voler affrontare la sfida al fianco del fratello, Stefano De Martino ha dato il via alla partita con i primi sei lanci. Purtroppo non sono andati proprio benissimo, visto che ha trovato i pacchi rossi contenenti 100 e 50 mila euro. Pronta l’offerta di 29 mila euro del dottore che però non ha convinto la concorrente campana: “E’ ancora presto…” Altri tre tiri per Antonia. E stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che ha trovato solo pacchi blu. Si è rifatto vivo il dottore, che ha aumentato l’offerta arrivando a proporre 33 mila euro. Niente da fare perchè Antonia non ha ceduto.

Affari Tuoi: si è messa benissimo la partita per la concorrente

Nuovi tre tiri decisamente fortunati per Antonia dalla Campania, che dopo un inizio di partita assai claudicante è riuscita a dare una svolta decisiva a questa partita. A quel punto si è rifatto vivo il dottore che per un tiro ha offerto 39 mila euro. Antonia, dopo averci riflettuto bene, ha rifiutato. Stefano De Martino, che avrà Emma ospite all’ultima puntata di questa edizione di Stasera tutto è possibile, ha comunque messo in guardia la concorrente che la possibilità che trovi un pacco rosso è altissima, visto che quelli blu sono solo due. E ha sì trovato un pacco rosso, ma niente di trascendentale (30 mila euro). Il dottore ha poi offerto 43 mila euro. Offerta ritenuta buona, ma non sufficiente per farle gettare la spugna.

Antonia della Campania ha cambiato il pacco rinunciando a 75 mila euro: alla fine ha accettato l’offerta di 50 mila euro

La concorrente di Affari Tuoi ha quindi fatto un nuovo tiro pescando il pacco contenente 300 mila euro. E così Antonia purtroppo ha visto infranti i suoi sogni di gloria di portarsi a casa l’intero montepremi in palio. A quel punto il dottore, per bocca di Stefano De Martino, ha proposto il cambio pacco. E stavolta ha accettato andandosi a prendere il pacco numero 12. Mossa che si è rivelata essere non proprio azzeccata, visto che se non lo avesse fatto avrebbe potuto portare a casa ben 75 mila euro. Il dottore ha quindi offerto 20 mila euro. E la concorrente ha detto no: “Penso che possiamo continuare a giocare…” Alla fine il dottore ha offerto 50 mila euro e stavolta Antonia non se l’è sentita di rifiutare. Purtroppo però anche stavolta non è stata una scelta fortunata, visto che avrebbe potuto vincerne 200 mila.