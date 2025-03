Affari Tuoi, che beffa: Cristiana ha accettato 50.000€ ma ne aveva 200.000

La concorrente ha rifiutato le prime due offerte del dottore

E stasera ha giocato con Stefano De Martino la concorrente dell’Abruzzo, il cui nome è Cristiana. Quest’ultima, dopo essersi presentata, ha rivelato di voler affrontare questa partita con la sorte ad Affari Tuoi al fianco del nonno. A questo punto il conduttore dell’ammiraglia Rai ha dato il via alla sfida con i primi sei lanci abbastanza fortunati. Il dottore del game show si è quindi fatto vivo offrendo 40 mila euro. Offerta questa ritenuta molto buona, ma non abbastanza per far desistere la concorrente dal continuare la sua sfida. Altri tre tiri per Cristiana. E purtroppo stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che ha trovato immediatamente il pacco contenente 300 mila euro. Da lì a poco si è fatto vivamente il dottore, il quale ha proposto il cambio pacco. Tuttavia la concorrente non ha accettato continuando a tenersi stretta il pacco numero 17.

Affari Tuoi, la concorrente dell’Abruzzo è rimasta con più pacchi rossi

Purtroppo anche stavolta Cristiana non è stata fortunatissima, visto che ha trovato 75 mila euro. Così e così gli altri due lanci. Il dottore ha quindi fatto sapere a Stefano De Martino, che giorni fa ha ‘consegnato’ 20 mila euro a Francesca dell’Emilia Romagna, di voler offrire alla concorrente dell’Abruzzo 23 mila euro. Non c’è stato niente da fare perchè l’abruzzese ha detto no. Nuova offerta di 30 mila euro per Cristiana, la quale, dopo essersi consultata con il nonno, ha deciso di rifiutare. Dopo l’ennesimo tiro è rimasta con tre pacchi rossi da una parte e due blu dall’altra.

Cristiana dell’Abruzzo ha portato a casa 50 mila euro

Successivamente il dottore ha quindi proposto alla concorrente di Affari Tuoi un nuovo cambio pacco per un tiro. Niente da fare neppure questa volta perchè l’abruzzese ha rivelato a Stefano De Martino di voler continuare così. Purtroppo non è andata bene stavolta perchè ha trovato il pacco contenente 100 mila euro. Ovviamente il dottore si è fatto nuovamente vivo offrendo a Cristiana nuovamente il cambio, ma anche stavolta la risposta negativa è stata secca e decisa. Alla fine il dottore ha rilanciato con 50 mila euro. E dopo averci riflettuto bene ha accettato. Una scelta questa che non si è rivelata particolarmente lungimirante perchè se non avesse accettato sarebbe comunque rimasta con 50 mila euro da una parte e 200 mila dall’altra. E purtroppo l’epilogo è stato il peggiore possibile. Difatti se non avesse accettato l’offerta avrebbe vinto 200 mila euro.