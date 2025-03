Affari Tuoi: Cristina va via senza niente, male pure la regione fortunata

La concorrente ha sfidato il dottore del game show

Stasera a giocare con Stefano De Martino è toccato alla concorrente del Piemonte, Cristina. E al suo fianco ha voluto il compagno Fabio. In questa occasione la ragazza piemontese ha anche confessato che si sposeranno il prossimo 11 luglio. A questo punto è quindi partita questa nuova sfida ad Affari Tuoi con i primi sei lanci andati decisamente bene, anche se la concorrente piemontese ha trovato il pacco contenente 100 mila euro. Il dottore ha allora fatto la prima telefonata offrendo 36 mila euro. Bella offerta ma non è bastata per far desistere Cristina dal continuare la partita: “Il tabellone è ancora molto bello…” Altri tre tiri per la ragazza, che ha trovato nell’ordine 20 mila, 10 mila e 0 euro. Il dottore ha quindi proposto un cambio pacco. Tuttavia la ragazza ha subito rifiutato senza pensarci nemmeno un secondo

Affari Tuoi, la concorrente ha continuato a rifiutare tutte le proposte del dottore

Cristina del Piemonte è stata invitata da Stefano De Martino a fare i successivi tre lanci. E purtroppo il primo tiro non è andato benissimo, visto che ha trovato il pacco contenente 200 mila euro. Da lì a poco il dottore del game show dell’ammiraglia Rai si è ovviamente fatto sentire offrendo alla concorrente piemontese la bellezza di 30 mila euro. Un’offerta sicuramente cospicua che però non ha convinto per nulla Cristina: “Io farei ancora un tiro…” Nuovo tiro per lei, che ha trovato 5 mila euro. Il dottore ha allora rilanciato con un cambio pacco. E stavolta la ragazza di Asti non ha nascosto di essere in crisi. Il presentatore del game show finito al centro delle polemiche l’ha però invitata a riflettere bene prima di prendere una decisone. Consiglio prontamente accettato da Cristina, la quale alla fine ha rifiutato.

Male pure la regione fortunata per Cristina del Piemonte

Fortunatamente anche il nuovo lancio della concorrente di Affari Tuoi è andato molto bene, visto che ha trovato il pacco contenente 1 euro. Il dottore del game show di Stefano De Martino ha cercato di farle gettare la spugna offrendo 36 mila euro. E anche stavolta non c’è stato niente da fare perchè la ragazza di Asti ha detto no, facendo bene. Difatti quest’ultima ha fatto un tiro perfetto trovando un altro pacco blu. Il dottore ha allora offerto 40 mila euro. Tuttavia in ballo essendoci più pacchi rossi in ballo ha rifiutato. Stavolta però le cose non sono girate come avrebbe voluto Cristina perchè purtroppo ha perso la speranza di vincere 300 mila euro. le cose non sono andate meglio neppure in seguito, visto che è rimasta solo con i pacchi blu. Ed è quindi andata alla regione fortunata. Pure stavolta però le cose non sono andate bene e Cristina e il futuro marito sono tornati a casa a mani vuote.