Affari Tuoi: Maria Grazia capisce il piano del dottore e accetta 40.000€

La concorrente ha sfidato il dottore rifiutando le prime due offerte

Stasera è toccato a Maria Grazia della Sardegna tentare la fortuna ad Affari Tuoi, nella speranza di portarsi a casa 300 mila euro. Quest’ultima, dopo essersi presentata al pubblico, ha svelato di voler giocare questa partita al fianco del papà. A questo punto Stefano De Martino ha dato il via alla partita con i soliti primi sei lanci non fortunatissimi perchè la concorrente ha trovato nell’ordine i pacchi contenenti 200 e 50 mila euro, oltre a qualche altro pacco rosso di poco conto. La prima offerta del dottore è stata di 30 mila euro per tre tiri. Offerta che però non ha convinto la concorrente, che ha preferito continuare. Altri tre tiri per Maria Grazia, la quale ha purtroppo trovato anche il pacco da 100 mila euro. Il dottore le ha quindi proposto di cambiare il pacco. E la concorrente, visibilmente in crisi, dopo essersi consultata con il padre, ha detto no.

Affari Tuoi, ha fatto la scelta giusta cambiando il suo pacco

Stefano De Martino ha quindi invitato Maria Grazia della Sardegna a fare altri tre lanci. Tre tiri questi senza infamia e senza lode. Si è rifatto vivo il dottore del game show dell’ammiraglia Rai che ha quindi offerto alla concorrente sarda la bellezza di 30 mila euro per un tiro. Quest’ultima ha però fatto sapere a De Martino, che è finito al centro dei rumor a causa del suo futuro in tv, di voler continuare a giocare. Fortunatamente è andata bene perchè ha trovato il pacco blu. Successivamente il dottore ha quindi proposto il cambio, e stavolta Maria Grazia ha deciso di accettare: “Il numero nove è presente molto nella mia vita…Mi ricorda molte persone…Speriamo bene…” Scelta assolutamente azzeccata perchè se avesse tenuto quel pacco si sarebbe portata a casa solo 10 euro.

Maria Grazia della Sardegna ha accettato l’offerta di 40 mila euro

Il dottore di Affari Tuoi ha quindi proposto alla concorrente sarda 35 mila euro per un tiro. Quest’ultima ha però fatto sapere a Stefano De Martino che vuoi togliersi la fregola di torno: “La fregola devo togliermela di torno, rifiuto…” E anche stavolta le è andata bene perchè ha trovato un pacco blu contenente 200 euro. E’ quindi arrivata la proposta da parte del dottore di cambiare pacco, ma niente da fare. Purtroppo però stavolta la concorrente del game dell’ammiraglia Rai ha trovato il pacco di 75 mila euro. Il dottore ha allora cercato di tentarla offrendo nuovamente 30 mila euro (cifra più alta di tre pacchi su 4 ancora disponibili). Nonostante sia stata a lungo combattuta Maria Grazia ha rifiutato. E anche stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè ha trovato la fregola. il dottore ha allora alzato leggermente la posta in palio offrendo 40 mila euro. E dopo un’attenta valutazione ha accettato. Scelta anche stavolta azzeccata perchè se no sarebbe tornata a casa con 5 mila euro.