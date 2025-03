Affari Tuoi, Simona cambia due volte e poi accetta 20.000€: nel pacco ne aveva 50.000

La concorrente ha accettato la proposta del dottore e ha cambiato pacco

Stasera ha sfidato la sorte ad Affari Tuoi Simona dalla Lombardia con il pacco numero due. E al suo fianco ha voluto la madre. Fatta la consueta presentazione Stefano De Martino ha dato subito il via alla partita con i primi sei lanci abbastanza positivi a parte il pacco contenente 75 mila euro. Da lì a poco il dottore ha telefonato per offrire alla concorrente lombarda la bellezza di 36 mila euro. Un’offerta cospicua senza ombra di dubbio, ma che non ha fatto gettare la spugna a Simona: “Tanti soldi, ma abbiamo appena iniziato e il tabellone è ancora tutto a nostro favore…Rifiutiamo e andiamo avanti…” A questo punto le è stato quindi chiesto di fare altri tre lanci abbastanza fortunati. Il dottore ha allora proposto a Simona di cambiare il pacco per tre tiri. E quest’ultima, dopo averci riflettuto con grande attenzione, ha accettato andandosi a prendere il pacco numero 16.

Affari Tuoi, la concorrente ha fatto la scelta più giusta cambiando pacco

Stefano De Martino ha quindi chiesto a Simona della Lombardia di fare altri tre lanci. E la concorrente è subito andata a controllare a cosa ha rinunciato. La fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che se non avesse fatto il cambio sarebbe tornata a casa a mani vuote (nel pacco aveva zero euro). Purtroppo però il successivo lancio non è andato altrettanto bene perchè ha trovato 300 mila euro e dopo 15 mila. Il dottore, per bocca del solito Stefano De Martino, il quale ha rivelato di non volersi abituare al successo, ha offerto 20 mila euro alla concorrente. Simona ha però immediatamente detto no. Nuovo tiro in cui ha trovato proprio la stessa cifra che ha offerto poco prima il dottore. Quest’ultimo si è quindi rifatto vivo da lì a poco offrendole di cambiare nuovamente il pacco, ma ha deciso di no.

Simona della Lombardia ha cambiato pacco per la seconda volta e alla fine ha accettato l’offerta di 20.000 euro

Nuovo tiro per la concorrente lombarda di Affari Tuoi decisamente fortunato perchè ha trovato il pacco contente il panettone. Il dottore ha allora telefonato nuovamente offrendo 25 mila euro, ma Simona anche stavolta ha preferito rifiutare e andare avanti: “Sono tanti, ma ho degli obiettivi di vita e avrei bisogno di qualcosa in più…Rifiuto…” Il dottore ha quindi offerto 29 mila euro, ma anche stavolta Simona ha comunicato a Stefano De Martino di non volerne sapere. Quest’ultimo le ha ovviamente ricordato che d’ora in poi ogni tiro potrebbe essere decisivo. E così è stato, ma non in meglio. Difatti Simona ha trovato il pacco contenente 200 mila euro. A questo punto il dottore le ha proposto nuovamente il cambio per altri due tiri. Proposta accettata e si andata a prendere il numero 12. Scelta propizia, visto che avrebbe vinto solo 10 euro. Alla fine la concorrente lombarda è rimasta con 1 euro da una parte e 50 mila dall’altra. Ultima offerta del dottore: 20 mila euro. Dopo attenta valutazione ha deciso di accettare. Purtroppo proprio l’ultima scelta si è rivelata ‘fatale’ perchè sarebbe potuta tornare a casa con 50 mila euro.