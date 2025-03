Amici 24, Raffaella cade durante una coreografia: reazione e come sta ora

Raffaella cade durante una coreografia al serale di Amici 24

Gli imprevisti sono all’ordine del giorno soprattutto quando si è dei professionisti del ballo dove il corpo, se non risponde bene, può essere un problema grave. Poi capitano delle cadute, degli inciampi, basti pensare a quella caduta terrificante di Gianni Sperti che scioccò il pubblico, eppure si rialzò e continuò a ballare. Ieri al serale di Amici 24 la ballerina Raffaella è caduta durante una coreografia sulle note de L’ombelico del mondo di Jovanotti. Per fortuna si è saputa rialzarsi subito senza perdersi d’animo neanche un secondo come una vera professionista.

Amici 24: Elena e Deborah fanno i complimenti alla ballerina

Nonostante la caduta Raffaella si è saputa rialzare continuando e portando a termine l’esibizione, raccogliendo così l’applauso scrosciante del pubblico e di Elena D’Amario: “Sei stata bravissima baby, sei caduta ma ti sei rialzata in un attimo, hai continuato e non ti sei fermata. Bravissima”. Le ha fatto eco la coach Deborah Lettieri: “È impressionante la reazione che ha avuto alla sua eta, a diciassette anni, come ha saputo gestire la difficoltà, l’imprevisto purtroppo succede ed è stata molto, molto brava”. Ovviamente la ballerina sta bene.

Raffaella Mitaritonna è stata eliminata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi

Purtroppo a nulla sono valsi i suoi riflessi e la sua bravura perché alla fine Raffaella Mitaritonna è stata eliminata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi che ogni anno cerca di introdurre nel mondo della danza e della musica personaggi in grado di conquistare una fetta di pubblico. Ovviamente è stato un duro colpo per lei, ma a consolarla ci ha pensato la sua compagna Alessia, che viene dal suo stesso mondo ovvero le danze latino americane: “Venendo dal suo stesso mondo, ho molta più consapevolezza del suo valore. Penso che per l’età che hai sei una ballerina bravissima, matura e consapevole. Rivedo anche me alla tua età, avevo la tua forza ed energia. Fuori da qua hai un mondo che ti aspetta, ti consiglio di non fermarti e continuare”.