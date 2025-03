Pomeriggio Cinque: alta tensione tra Stefania Orlando e Karina Cascella

Karina Cascella ha criticato gli influencer

Oggi Dario Maltese, nella seconda parte di Pomeriggio 5, ha voluto parlare anche degli influencer. E in questa occasione in studio c’erano Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Samantha De Grenet e Karina Cascella. E proprio quest’ultima non c’è andata affatto giù leggera nei confronti di chi fa questo lavoro, asserendo che non si può definire tale:

“A me piacciono le cose semplici…Faccio un lavoro vero e poi lavoro pure con i social, ma non si può definire tale…L’ho sempre detto…E non sopporto quelli che dicono che sono stanchi per creare contenuti…Fate ridere…Il lavoro vero è altro…”

La sua opinione ovviamente ha creato un bel subbuglio in studio.

Stefania Orlando ha puntato il dito contro l’opinionista

A quel punto ha preso la parola l’ex concorrente del Grande Fratello, la quale ha voluto far presente a Dario Maltese che il termine ‘influencer’ è ormai entrato anche nella Treccani:

“E’ stato sdoganato questo lavoro…Ci sono influencer ed influencer…Ci sono persone che riescono a dire cose interessanti…”

E anche Samantha De Grenet le ha assolutamente dato ragione. Dal canto suo Karina Cascella non ha però cambiato opinione, asserendo che non può davvero sentire la gente che lavora sui social dire di essere stanca, facendo indispettire non poco la Orlando, la quale ha recentemente rivelato di essere disponibile a fare un aperitivo con Beatrice Luzzi: “Non capisco perchè tu attacchi gli influnecer, visto che sei la prima a lavorare così…Sono anni che usi i social e tu che attacchi quel mondo mi sembra un po’ esagerato…E’ un lavoro che tu hai fatto per tanto tempo…”

Pomeriggio Cinque, botta e riposta al veleno tra le due opinioniste

Karina Cascella ha però risposto per le rime a Stefania Orlando continuando a esprimere il suo punto di vista totalmente diverso:

“Io ho un ristorante…Vienimi a trovare e ti servirò al tavolo….Il lavoro vero è un altro…Se poi voi volete raccontare la vostra favoletta e fare il solito moralismo fate pure…”

L’ex concorrente del Grande Fratello ha quindi risposto piccata: “Fare del moralismo lo dici a tua sorella…” E la discussione è andata avanti anche durante lo stacco pubblicitario, come ha fatto ben presente Dario Maltese una volta tornati in studio: “Voi non potete capire cos’è successo durante la pubblicità…Queste due ragazze mi hanno fatto disperare perchè continuavano a discutere tutto il tempo…Volevo fare una foto con loro e non sono riuscito a farla…” Subito dopo ha chiesto alle ospiti di commentare la situazione tra Shaila e Lorenzo. E anche stavolta la Orlando è stata netta e decisa: “Sono tornati a baciarsi con la loro consueta riservatezza…Più di un bacio sembrava una gastroscopia…E questo toglie l’autenticità…”