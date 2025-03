Striscia La Notizia, salta Francesca Manzini: chi affiancherà Gerry Scotti?

Francesca Manzini non tornerà dietro al bancone del tg satirico

Per diverse stagioni Francesca Manzini per un periodo di tempo ha condotto Striscia La Notizia al fianco di Gerry Scotti. E oggi si segnala che Giuseppe Candela su Dagospia.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che in questa edizione l’attrice non dovrebbe tornare dietro al bancone del tg satirico ideato da Antonio Ricci:

“Si discute molto del futuro di Striscia la notizia ma in questa stagione ci sarà una piccola novità: Francesca Manzini non sarà più alla conduzione…”

Come ricorda il giornalista quest’ultima ha fatto la sua prima apparizione nel programma attualmente condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari nel 2019 imitando Mara Venier. E l’anno dopo è arrivata alla conduzione.

Perchè l’attrice non condurrà più Striscia La Notizia?

Qual è il motivo per cui Francesca Manzini non condurrà più il tg satirico di Antonio Ricci? Non è dato saperlo, anche se sempre in base alle news raccolte dal giornalista Giuseppe Candela sul portale Dagospia.it ormai l’attrice è entrata a far parte del famoso tavolo di Che tempo che fa al fianco di Fabio Fazio con l’avvento del manager Beppe Caschetto:

“Manzini è intanto sbarcata al tavolo di Che tempo che fa, complice l’arrivo nell’agenzia Itc2000 di Beppe Caschetto…”

E chissà cosa le riserverà il futuro in tv e nel mondo dello spettacolo in generale.

Gerry Scotti da chi verrà affiancato al tg satirico?

Adesso c’è da chiedersi chi prenderà mai il posto ii Francesca Manzini al fianco di Gerry Scotti. Anche su questo punto non è dato saperlo, ma forse potrebbe semplicemente condurre esclusivamente con Michelle Hunziker. Ci saranno presto news in tal senso? In attesa di scoprirlo si fa presente che il futuro del programma ideato da Antonio Ricci pare che potrebbe prendere una piega del tutto inaspettata. Difatti in base alle indiscrezioni circolate online in quest’ultimo periodo Mediaset starebbe prendendo in seria considerazione di sostituire il programma dell’access prime time di Canale 5 che ormai da tempo fatica negli ascolti con uno o più game show da contrapporre alla macchina da guerra rappresentata da Affari Tuoi di Stefano De Martino. Detto questo si fa presente che nei giorni scorsi il tg satirico è finito al centro delle attenzioni a causa del tapiro ad Alfonso Signorini, il quale ha dichiarato che Lorenzo Spolverato sarebbe dovuto essere squalificato per poi fare dietrofront a distanza di 24 ore.