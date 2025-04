Affari Tuoi, disastro per Martina: va alla regione fortunata e non vince niente

Partita iniziata nei peggiori dei modi per la concorrente dell’Abruzzo

Stasera per l’Abruzzo ha giocato ad Affari Tuoi la concorrente Martina. E dopo essersi presentata a Stefano De Martino e al pubblico in studio e a casa ha rivelato di voler affrontare questa avventura al fianco del marito. Finito questo momento il conduttore dell’ammiraglia Rai ha poi dato il via alla partita con i classicissimi sei lanci. Purtroppo però le cose sono iniziate subito nel peggiore dei modi, visto che ha trovato 300 mila euro. E gli altri tiri non è che siano andati tanto meglio. Immancabile la prima telefonata del dottore, che ha offerto 20 mila euro. Offerta però subito rifiutata. Altri tre lanci per l’abruzzese. L fortuna però ha continuato a non strizzare l’occhio dalla parte di Martina, alla quale il dottore ha offerto di cambiare il pacco. E dopo un’attenta analisi ha deciso di accettare.

Affari Tuoi, la concorrente è riuscita a dare una svolta alla sua partita

Nuovi tre lanci per Martina dell’Abruzzo, la quale ha deciso di andare a vedere se ha fatto la mossa giusta. E ha avuto il giusto intuito perché se non avesse cambiato sarebbe tornata a casa solo con 20 euro. Che sia arrivata la svolta della partita? Chissà, intanto il dottore per un tiro ha offerto 20 mila euro. Stavolta la concorrente del game show dell’ammiraglia Rai ha rifiutato senza pensarci troppo. E ha fatto bene perchè con il nuovo lancio ha trovato 50 euro. Il dottore, per bocca di Stefano De Martino, sul quale è stato svelato un retroscena, si è rifatto vivo proponendo un cambio. Niente da fare perchè la concorrente è andata dritta per la sua strada.

La concorrente Martina dell’Abruzzo alla regione fortunata, ma non ha vinto nulla

Altro tiro fortunato per Martina, la quale ha ricevuto quindi una nuova offerta di 20 mila euro dal dottore. Anche stavolta la concorrente di Affari Tuoi ha rifiutato. Purtroppo però il successivo lancio ha stravolto i piani della ragazza perchè ha trovato il pacco contenente 200 mila euro. A quel punto il dottore ha giocato al ribasso offrendo solo 5 mila euro per tre tiri. E ha detto no. Purtroppo le cose non sono andate bene e la concorrente ha quindi confessato a Stefano De Martino di voler andare alla regione fortunata. E ha scelto di affidare le sue speranze di vincere 100 mila euro all’Emilia Romagna. Purtroppo però non si è rivelata essere la scelta giusta. Rimasta ancora la possibilità di vincere 50 mila euro. Stavolta ha scelto il Lazio. E anche stavolta è andata male, visto che è tornata a casa a mani vuote.