Amici 24, Jacopo Sol si sbilancia su Francesca: “Non vedo l’ora di viverla fuori”

Jacopo Sol parla della sua fidanzata Francesca: “Ha avuto tanto valore qui”

Non c’è cosa più bella dell’amore e mai come quest’anno nella scuola di Amici di Maria De Filippi sono nate delle coppie che hanno avuto modo di vivere dei momenti speciali ed emozionanti, come Jacopo Sol e Francesca, che si sono detti ti amo mentre erano accoccolati a letto, e da quell’attimo in poi hanno avuto gli occhi a cuore che hanno fatto sciogliere quello dei fan che li hanno seguiti fin da primo istante. Oggi nel daytime il cantante si è sbilanciato come non mai dopo che la sua metà è stata eliminata: “Volevo ringraziarla anche per il fatto che è difficile parlare, e ora che lei mi ha spinto a farlo tante volte, mi sono ripromesso di farlo sempre e parlare del mio mondo. Sono stato molto felice di aver vissuto Amici con lei e non vedo l’ora di viverla anche fuori. Lei ha avuto tanto valore qui”.

Il cantante di Amici 24 parla del rapporto con Francesca

“Mi è capitato di stare male ma non riuscire a piangere” ha confessato Jacopo Sol a proposito del suo rapporto con Francesca ad Amici 24, “questa cosa non riesco a farla, neanche con Francesca. Io con lei mi sentivo totalmente a mio agio nel parlare, anche nel dire cose che non ho mai detto a nessuno, ma comunque non riuscivo ad arrivare in quella dimensione lì. Una cosa che è l’opposto con la musica, dove riesco ad essere più vulnerabile”. Poi ha confessato che quando se n’è andata lui l’ha ringraziata a nome di tutti, ma in realtà voleva ringraziarla a nome suo, perché è sempre stata al suo fianco sia nei momenti bui sia in quelli luminosi.

Francesca eliminata. Il fidanzato: “Ero molto giù di morale”

“Ero molto giù di morale” ha confessato il cantante Jacopo Sol a proposito dell’eliminazione di Francesca, “ma non riuscivo a rilasciare, come se avessi un freno, forse è un mio meccanismo di difesa, non voglio stare male”. Poi, però, ha preso il coraggio a due mani e non solo le ha parlato, ma oggi nel daytime le ha dedicato parole commoventi che non solo hanno fatto piacere ai suoi colleghi, ma avranno fatto la felicità della ballerina che avrà senza dubbio una carriera luminosa davanti a sé.