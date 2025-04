Angelo Madonia, chiuso un cerchio con Ballando con le stelle: “Non ci tornerei”

Angelo Madonia non tornerebbe più a Ballando con le stelle

A Ciao Maschio la conduttrice ha avuto modo di ospitare Angelo Madonia, uno dei maestri di Ballando con le stelle che è stato licenziato mentre il programma stava ancora andando in onda. Lui ci tornerebbe nel caso in cui Milly Carlucci dovesse richiamarlo? “Io ho già detto diverse volte che, al di là di com’è andata quest’anno, che oggettivamente è stata una sorpresa per tutti, ho già compiuto i miei primi 40 anni, quindi il primo cerchio importante, anche da ballerino, l’ho concluso. Infatti quest’anno, a prescindere da tutto, mi sarei già spostato su altre direzioni, sempre nell’industria della danza, però comunque poi devi cambiare perché si cresce anche per quello”.

L’ex maestro di Ballando: “Venivo preso di mira solo per la mia vita privata”

Si sa, il ballo a Ballando con le stelle ha un ruolo fino a un certo punto, perché poi entrano in gioco altri fattori come le polemiche esterne, le battute, le frecciatine sulla vita privata e chi ne ha più ne metta. Se ci sono giudici che si concentrano maggiormente sui passi, ci sono anche coloro che prendono la parola anche per pungere su altri argomenti. È il caso di Selvaggia Lucarelli, che ha dimostrare di essere insostituibile a differenza del collega che siede alla sua sinistra. L’ex maestro Angelo Madonia a Ciao Maschio si è così espresso: “Venivo preso in esame e di mira solo un argomento che riguardava la mia vita privata. E da professionista, in quanto chiamato per fare quel ruolo lì nel programma, era giusto invece mettere in primo piano il talent e il lavoro che stavo facendo per questo talent”.

Angelo Madonia: come sta procedendo la storia con Sonia Bruganelli

Se da una parte il suo capitolo con Ballando è chiuso per sempre, Angelo Madonia può contare sull’amore di Sonia Bruganelli, che lo ha anche aiutato a impacchettare il suo nuovo podcast dedicato al mondo del ballo dove intervisterà di volta in volta dei ballerini e dei maestri che hanno dato un importante contributo al mondo della danza. Lui è molto felice del rapporto che hanno perché oltre ad amarsi molto, si rispettano e si supportano come non mai. e chissà che in futuro non gli vengano aperte le porte di Amici.