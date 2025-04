Domenica In, Mara Venier in onda a Pasqua: ospiti, una cantante dà forfait

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 19, 2025 , in Domenica In

La vincitrice di The Voice Senior 2025 salta la puntata di Domenica In

Domani è festa: Pasqua 2025. Per l’occasione alcuni programmi non andranno in onda e invece Domenica In lo farà regolarmente con una Mara Venier pronta a regalare una bella puntata al pubblico che le è affezionato. Peccato che, come ha annunciato DavideMaggio.it non ci sarà Patrizia Conte, la vincitrice di The Voice Senior 2025 che ha spiazzato tutti con la sua voce incredibile. Ma perché non sarà della partita? Per motivi personali. Non si sa altro. Sicuramente la conduttrice avrà modo di invitarla un’altra volta.

Mara Venier in onda a Pasqua: gli ospiti di domenica 20 aprile

Ma quali saranno gli ospiti di Domenica In del 20 aprile 2025? Mara Venier avrà modo di intervistare in coppia Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi, che si racconteranno tra vita, lavoro e affetto familiare. A Ballando con le stelle la giovane aveva colpito tutti non solo con la sua bravura, ma soprattutto con la sua educazione. E chissà che non sveli qualcosa di interessante sulla sua situazione amorosa. Poi spazio a Carmen Russo, che si è classicista al secondo posto di Ne vedremo delle belle, il programma flop sulle showgirl condotto da Carlo Conti. Parlerà del suo essere mamma e dell’amore che la lega da oltre 40 anni al marito ballerino Enzo Paolo Turchi.

Domenica In: tra gli ospiti anche Nino Frassica

Sempre nello studio di Domenica In (quando finisce) la conduttrice Mara Venier ospiterà Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino,che presenterà il suo nuovo singolo. Poi la rediviva Claudia Koll, che da anni non fa più parte del mondo dello spettacolo, chiusa nella sua religiosità, che presenterà l’ennesimo libro e poi il celebre baffo delle televendite ovvero Roberto Da Crema, tra carriera, vita privata, successi e fallimenti. Spazio anche alla magia del Mago Silvan, uno dei professionisti della magia più strabilianti di sempre. Infine Marcello Romeo si esibirà in un brano di Ron scritto da Lucio Dalla e poi una bella intervista all’attore Nino Frassica, tra i più amati dal pubblico italiano.