Matilde Brandi accusata dall’ex assistente: “Mi urlava contro se mangiavo troppo”

L’ex assistente Daniela: “Mi diceva di tornarmene a Brescia se non dimagrivo”

Matilde Brandi è al centro di una polemica piuttosto seria. Si spera che possa rispondere e dire la sua verità perché sui social sono già tutti preda dell’indignazione più profonda perché si parla di temi delicati come l’alimentazione e il corpo altrui. E dire che si era sempre dipinta come una persona a modo e sensibile. Ma cosa ha detto la sua ex assistente Daniela? Sui socia si è espressa in questo modo: “Se non dimagrisci torni a Brescia, mi diceva”. Insomma: “Ho subito attacchi sul mio fisico”.

Daniela: “Matilde Brandi mi urlava contro se mangiavo troppo”

“Ora parlo io, anche se lei mi ha sempre detto che io non sono nessuno e la gente crederà a lei che è un personaggio famoso”: così ha esordito Daniela, l’ex assistente di Matilde Brandi sui social, arrivando a dire che la showgirl era capace di chiamare suo padre per convincere la figlia a dimagrire, pur sapendo che soffriva di disturbi alimentari. “Mi urlava contro se mangiavo troppo” ha poi concluso il suo lungo sfogo. In tutto questo come risponderà la showgirl? Si difenderà o farà finta di nulla? Intanto sui social si sono scatenati contro di lei con commenti al vetriolo.

La showgirl accusata di body shaming dalla sua ex assistente

Insomma, Matilde Brandi è stata accusata di body shaming dalla sua ex assistente Daniela e si spera che la situazione si possa concludere perché se fosse vero sarebbe alquanto grave. Intanto la showgirl che ha partecipato di recente al flop di Ne vedremo delle belle (condotto da Carlo Conti) è tornata agli onori della cronaca rosa per via della lite con Angela Melillo che per anni è stata una sua amica fedele. Non proprio un bel periodo, dunque, per la ballerina, che ha ritrovato l’amore dopo la separazione dal marito.