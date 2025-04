Morto Antonello Fassari all’età di 72 anni: era Cesare ne I Cesaroni

Antonello Fassari è morto oggi all’età d 72 anni

Oggi è un giorno molto triste per il mondo dello spettacolo. Difatti poco fa è stato riportata la brutta notizia della morte dell’attore protagonista della serie televisiva tanto amata dal pubblico a casa, I Cesaroni. Aveva 72 anni. Inutile dire che nel momento in cui è circolata la notizia tutte le persone che hanno sempre amato e seguito l’attore si sono riversate sui social per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Antonello Fassari.

Perchè è morto l’attore all’età di 72 anni

Come riportato dal sito web del quotidiano Il Messaggero Antonello Fassari è morto dopo una lunga battaglia contro un brutto male: “Era malato da tempo…” La star de I Cesaroni era nato il 4 ottobre 1952 a Roma. Si è diplomato nel 1975 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e subito dopo la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha preso il volo. Difatti la sua prima prova come attore l’ha fatta a teatro grazie a Luca Ronconi, con cui ha lavorato a diversi spettacoli. E’ sempre stato molto versatile come attore, visto che ha convinto tutti sia a teatro che al cinema e in tv spaziando da ruoli prettamente comici a drammatici.

L’attore morto oggi a 72 anni: la sua carriera in breve

Come detto precedentemente Antonello Fassari è diventato molto popolare al pubblico televisivo grazie alla fiction tv I Cesaroni, dove ha interpretato Cesare. Tuttavia c’è da dire che i film e serie tv a cui ha preso parte sono state numerosissime nella sua lunga carriera. Si ricorda infatti che l’attore di origini romane è stato uno dei protagonisti di Suburra. Parlando sempre di cinema l’ultima sua fatica è stato nel primo film diretto e interpretato da Michela Giraud, Flaminia. Ha anche recitato nel lungometraggio Romanzo Criminale di Michele Placido. Ma sono veramente tanti i film e le serie tv a cui ha preso parte nella sua lunghissima carriera che non basterebbe un solo articolo per fare l’elenco completo. A questo punto non resta che unirci alle tante persone che in questo momento hanno voluto dargli l’ultimo saluto e fare le condoglianze alla sua famiglia e agli affetti più cari.