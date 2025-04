Verissimo, Ilary Blasi e l’amore con Bastian: “Con lui mi sento sicura”

Ilary Blasi e l’amore con il fidanzato Bastian: “Mi sento al sicuro”

Poteva mai mancare oggi a Verissimo l’intervista a Ilary Blasi dato che domani partirà la prima edizione di The Couple? Ma non si è parlato solo del nuovo programma in partenza su Canale5, che si spera non sia un flop di ascolti dato che già il Grande Fratello lo è stato, ed è durato sei mesi, infatti la conduttrice ha avuto modo di confessare quanto segue sul fidanzato Bastian con cui fa coppia fissa da un po’ di tempo: “In coppia posso essere una rompico… a volte mi impunto su cose stupide. Io e Bastian siamo bilanciati. Mi rende molto felice. Mi sento sicura”.

The Couple, Ilary Blasi: “Si creeranno delle dinamiche”

“Ci sono 8 coppie legate da amicizia, parentela, lavoro, un po’ di tutto” ha raccontato Ilary Blasi a Verissimo a proposito di The Couple, “si devono conoscere, essere affiatati. Siamo tutti emozionati anche perché il montepremi altissimo. Ci saranno le eliminazioni con il televoto. Si creeranno delle dinamiche”. Nel cast figurano, tra gli altri, Elena Barolo e Thais Wiggers, le sorelle Testa e Broccoli, Jasmine Carrisi e il suo amico, oltre a una coppia nip svelata oggi.

Verissimo, sorpresa di Alvin per Ilary Blasi: “Lei è autentica”

Ilary Blasi ha scherzato con Silvia Toffanin dicendo che non avrebbe mai partecipato a The Couple né con lei né con Michelle Hunziker “perché siete due schiappe”. E la collega svizzera le ha mandato un video: “Saremmo una coppia fantastica. Prima o poi voglio fare qualcosa con te. Ce la farai, The Couple sarà una passeggiata. Sei super rilassata e ti farai un sacco di risate”. E poi non poteva mancare un saluto da parte del suo amico Alvin: “Lei è autentica. Sempre. Esattamente come la vedete. Vive nel suo magico mondo e non è in contatto con la realtà. Abbiamo lo stesso tipo di umorismo. Ci siamo trovati. La cosa magica è che in più di vent’anni è che quando ci vediamo è come se l’ultima volta fosse il giorno prima. Ci vediamo quest’estate con Battiti Live”. Le replica di lei: “Alvin ha un difetto. È permaloso. È la mia vittima preferita”.