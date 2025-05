Domenica In: perché Teo Teocoli non parla più con Celentano? “Una catastrofe”

Teo Teocoli parla della sua amicizia interrotta con Adriano Celentano

Nel panorama dello spettacolo italiano c’è Teo Teocoli che è stato per anni un grande imitatore prima che la televisione si dimenticasse un po’ della sua presenza. E una delle sue imitazioni più famose è quella di Adriano Celentano con cui è stato amico fraterno per anni e anni prima della serie evento Adrian con cui Canale5 bombardò il pubblico con spot invasivi tanto che quando comparivano la gente correva a mettere muto il piccolo schermo. Ma perché Teo e Adriano non si parlano più? Lo ha spiegato il primo oggi a Domenica In da Mara Venier.

L’attore racconta la “catastrofe” della serie animata Adrian

E sempre Teo Teocoli nello studio di Domenica In ha raccontato che le ruggini tra lui e Adriano Celentano partono dalla disastrosa serie animata Adrian che fu un flop di ascolti enorme per non parlare delle critiche dei giornalisti e dei content creator, che ne presero in giro le terribili animazioni per non parlare della trama strampalata e completamente fuori dal mondo: “Poi ci fu la catastrofe con ‘Adrian’ dove lui voleva che io lo imitassi però questa volta non doveva essere un’imitazione ma dovevo essere proprio lui. Non si poteva fare, secondo me era una truffa, le persone potevano accorgersene. Lui voleva solo commentare il cartone animato, non voleva apparire”.

Domenica In: a Teo Teocoli manca molto l’amicizia con Celentano

Quindi tutto è partito da Adrian: da quel momento in poi Teo Teocoli e Adriano Celentano non si sono più parlati. Ci ha lavorato per più di dieci anni, era talmente preso da questa cosa che quando l’attore chiedeva a una delle figlie come stesse il padre gli rispondeva che lo vedeva ormai solo di spalle. “L’amicizia con Adriano mi manca molto” ha detto, ricordando che si sono visti l’ultima volta tre anni fa, con Gianni Morandi, e si sono divertiti moltissimo, ridendo tutta la sera come dei bambini. Intanto la conduttrice ha fatto preoccupare i fan con una dichiarazione in particolare.