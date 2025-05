Salta oggi È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici: cosa ci sarà al suo posto

Oggi non andrà in onda E’ sempre mezzogiorno: l’annuncio della conduttrice

Anche ieri è andata in onda sull’ammiraglia Rai una nuova puntata del cooking show condotto da Antonella Clerici, la quale ha avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con la collega Francesca Fagnani. Ebbene si segnala che sul finire della diretta la conduttrice ha tenuto a fare un annuncio molto importante al numeroso pubblico a casa. Di cosa si tratta? Ha rivelato che la puntata del programma culinario oggi non andrà in onda su Rai Uno, come di consuetudine: “Non andremo in onda…”

Perchè Antonella Clerici non sarà in video oggi

In tanti si chiederanno il motivo per cui E’ sempre mezzogiorno non andrà in onda oggi sull’ammiraglia Rai come sempre. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice, che approderà eccezionalmente su Canale 5 alla conduzione di una delle tre serate evento dello show de Il Volo. Difatti la presentatrice ha rivelato che devono lasciare la diretta allo speciale del Tg1 che seguirà l’entrata dei Cardinali al Conclave: “Non andremo in onda perchè c’è l’ingresso dei Cardinali in Conclave…” Niente paura perchè già a partire da domani la presentatrice tornerà regolarmente in onda con il suo programma quotidiano con tante ricette e consigli sulla cucina in generale:

“Noi ci vediamo giovedì pronti magari a vivere insieme la fumata nera o la fumata bianca, naturalmente con l’ausilio del Tg1…Ci vediamo giovedì…”

Ha però commesso un errore perchè da palinsesto andrà in onda invece dal Palazzo Quirinale la Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello per il 2025.

Partita in forte ritardo la nuova puntata di Storie Italiane

E’ sempre mezzogiorno non è però stato l’unico programma del daytime a saltare oggi su Rai Uno. Difatti come molti spettatori si saranno già accorti al posto del programma di cronaca condotto da Eleonora Daniele c’è uno speciale del Tg1 in cui viene seguita in diretta la messa alla Basilica di San Pietro poco prima dell’ingresso dei Cardinali in Conclave. Proprio lì infatti dovranno scegliere a maggioranza il nuovo Pontefice che prenderà il posto di Papa Francesco morto giorni fa all’età di 88 anni. La puntata è poi iniziata alle 11.30 in punto per mezz’ora e basta. Difatti dopo poco è stata data la linea alla Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello per il 2025 che in base al palinsesto durerà fino all’inizio dell’edizione delle 13.30 del Tg1. Si segnala che nel pomeriggio ci sarà un’altra variazione del palinsesto. Difatti dalle 16 andrà in onda un lungo speciale dedicato all’entrata in Conclave in onda fino alle 18. A quel punto andrà in onda La vita in diretta in versione short.