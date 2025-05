Festival di Sanremo non se ne va dalla Rai: Nove e Mediaset non sono interessate

Mediaset e Nove non sono interessate al Festival di Sanremo

Ebbene sì, nulla di nuovo sotto il sole: Mediaset non ha presentato alcun interessamento nei confronti del Festival di Sanremo e così anche Discovery, quindi Nove, che sembrava essere davvero l’unico in grado di mangiarsi il Festival in un boccone strappandolo dalle mani decennali della Rai, che è stata l’unica a mostrare un vero interesse, considerando il boom di ascolti che da Amadeus in poi c’è stato. Per citare Boris: “Eccola la concorrenza!”, ovvero il nulla cosmico, come volevasi dimostrare.

Sanremo resta in Rai, che lo trasmetterà fino al 2028

Niente da fare: Sanremo resta in Rai; per la felicità di coloro che amano la stagnazione e per il dispiacere di chi vede come funziona il libero mercato in Italia dove non cambia mai nulla. Quindi l’azienda di stato trasmetterà il Festival di Sanremo almeno fino al 2028 con eventuale proroga per un massimo di due anni. Il sindaco della città ligure si è detto soddisfatto, ovviamente. L’apertura del bando era stato sentenziato dal TAR della Liguria che aveva definito illegittimo l’affidamento diretto dell’organizzazione alla Rai, imponendo quindi al comune un bando a cui potevano partecipare le emittenti interessate. Peccato che nessuna abbia avuto il coraggio di assumersi un rischio di tale portata.

Tanto allarmismo per nulla, come al solito: perché Sanremo è Sanremo

Pier Silvio Berlusconi aveva spento subito le voci che volevano Mediaset interessata ad acquisire il Festival di Sanremo mentre Discovery aveva fatto intendere di essere interessata. Risultato? Nulla di fatto. Sanremo è Sanremo e resta in Rai. Si avevano forse dei dubbi? Mesi e mesi di allarmismo da parte dei giornali, dei giornalisti sui social, per poi assistere al nulla cosmico. Quindi Carlo Conti e la sua squadra di lavoro possono tirare un sospiro di sollievo, anche perché pare abbia deciso la prima co-conduttrice per la prossima edizione.