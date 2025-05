Giulia Stabile choc su Maria De Filippi: “Ecco cosa mi disse la prima volta”

L’ex allieva di Amici svela la prima domanda che Maria De Filippi le ha fatto

Ex allieva di Amici tra le più apprezzate, Giulia Stabile ha raccontato al podcast In Camerino con Marcello Sacchetta il suo primo incontro con Maria De Filippi, che le ha chiesto come prima cosa quanto portasse di piede. Lei ne è rimasta sconvolta perché non si sarebbe aspettata quella come prima domanda, ma poi la conduttrice si è scusata dicendole che avendo visto il suo piede molto piccolo si era incuriosita. Ha poi avuto modo di avere ancora a che fare con la padrona di casa perché l’ha chiamata per condurre Tu sì que vales insieme a Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Giulia Stabile elogiata da Marcella Sacchetta: “Quando hai ballato…”

Sempre nel podcast citato poc’anzi la ballerina Giulia Stabile, che è in pianta stabile nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è stata elogiata dal collega Marcello Sacchetta che ha ricordato quando l’ha vista ai provini la prima volta: ”Sai, nell’intervista ad alcune domande rispondevi solo con la risata, quindi mi sono detto vai, balla, e ho iniziato a godere quando è partita la base”. E anche i telespettatori quando l’hanno vista per la prima volta sono rimasti sconvolti e infatti la vorrebbero vedere ballare molto di più.

Amici di Maria De Filippi: Giulia pizzicata insieme a Matthew

Non si vive solo di ballo perché anche il gossip è sempre presente nella vita delle personalità del mondo dello spettacolo: Giulia Stabile è anche famosa per la sua storia d’amore con Sangiovanni, fino a quando non si sono lasciati. Ma ora si vocifera che la ragazza stia insieme a Matthew perché sono stati pizzicati insieme. Se questa relazione sia vera o falsa non si sa, ma i bene informati dicono che non abbia fatto piacere a Mew, l’ex di lui.