Canale 5 in crisi nera: anche lo show de Il Volo crolla dopo il buon debutto

Il Volo: Tutti per Uno – Viaggi nel tempo al crollo dopo i buoni risultati della scorsa settimana

Ieri sera è andata in onda sull’ammiraglia Mediaset la seconda puntata dello show evento de Il Volo. Alla conduzione c’era Lorella Cuccarini. E sono stati tanti gli ospiti a susseguirsi sul palco per duettare con il trio di tenori più famoso al Mondo. C’è però da dire che dopo il buon debutto della scorsa settimana l’evento è andato incontro ad un vero e proprio crollo. Andando nel dettaglio lo show ieri sera è stato seguito mediamente da 2 milioni e 170 mila spettatori a casa con uno share pari al 16.55% perdendo nettamente la serata.

Lo show del trio di tenori ha perso diversi punti di share rispetto al debutto

Come detto precedentemente la seconda puntata dell’evento Il Volo: Tutti per Uno – Viaggi nel tempo andata in onda ieri sera sull’ammiraglia Mediaset ha perso diversi spettatori per strada rispetto alla scorsa settimana. Andando nel dettaglio il 19 maggio con Antonella Clerici, che ha incassato i complimenti da una spettatrice per il modo in cui ha gestito la serata, ha raccolto 2 milioni e 683 mila spettatori a casa con uno share del 21.4%. E con questo dato è evidente il calo che c’è stato ieri, visto che in valori assoluti l’evento ha perso per strada quasi mezzo milione di telespettatori e quasi 5 punti percentuali di share. Insomma un crollo vero e proprio. Riuscirà a recuperare terreno settimana prossima con il gran finale previsto su Canale 5?

La serata di ieri è stata vinta dalla fiction su Rai Uno

E se Canale 5 con Il Volo: Tutti per Uno – Viaggi nel tempo ha perso mezzo milione di telespettatori nel giro di una sola settimana c’è da dire che a beneficiarne è stata senza ombra di dubbio l’ammiraglia Rai con l’ultima puntata della serie tv Gerri, che ha appassionato 2 milioni e 954 mila spettatori a casa con uno share del 17.41%. Risultati questi che hanno fatto vincere agevolmente la serata a Rai1. Si segnalano pure gli ottimi risultati ottenuti da Massimo Giletti con il suo talk show politico in onda su Rai Tre Lo Stato delle Cose con 1 milione e 156 mila spettatori a casa con il 7.28% di share. Bene pure Quarta Repubblica su Rete 4 con 817 mila telespettatori e il 5.84% di share. Su La7 Piazzapulita Presenta: 100 Minuti ha invece conquistato 726 mila spettatori con il 4.20% di share. Risultati positivi per il best of del GialappaShow in onda su Tv8 che ha divertito 681 spettatori a casa con il 4.10% di share.