Pino Insegno: la battutaccia su Sinner e il terribile spot di Reazione a catena

Pino Insegno e la battutaccia su Sinner: “Spero non arrivi in finale”

È rimasto in silenzio per mesi, Pino Insegno, e ora che si appresta a tornare con Reazione a catena con cosa se n’è uscito? Con una battutaccia su Jannik Sinner. Nessuno gliel’ha rischiata, nessuno sentiva la mancanza della sua comicità, eppure lui ha voluto ricordare al mondo chi è. Ma cosa ha detto di preciso? In occasione della conferenza Tampa del suo ritorno alla guida del quiz dell’estate ha detto: “Spero che non arrivi in finale al Roland Garros. Non è che se non fa una finale crolla il mondo. Gli auguro un raffreddore, niente di più”. E giù a ridere, eh?

Reazione a catena: critiche pesanti sullo spot in onda su Rai1

Per lo spot di Reazione a catena che presto prenderà il posto de L’eredità di Marco Liorni si è deciso di rispolverare la comicità di Pino Insegno. Vale la pena raccontarlo: c’è il conduttore, in divisa, che fa passare a uno a uno le persone in fila indicandogli lo studio di Reazione a catena. A un certo punto una ragazza gli chiede se non sia Pino Insegno, e lui risponde negativamente. Stessa identica scena, dopo, con lui vestito da cuoco mentre serve i pasti in mensa. Poi ecco la scena che ha fatto infuriare i social e che avrebbe dovuto essere motivo di ripensamento da parte di chi ha avuto anche solo idea che potesse funzionare: il conduttore vestito con una camicia rosa che fa il truccatore con la voce effeminata. Alcuni commenti: “Orrendo”, “Io avrei messo qualche scorreggia per rendere tutto ancora più cringe”, “Mediocrità e cretinaggine allo stato puro”.

Pino Insegno: il suo ritorno in Rai è salutato dalle polemiche

Ritorno su Rai1 dopo mesi di silenzio per Pino Insegno che condurrà Reazione a catena per il secondo anno di fila (anche se l’ha già condotta molti anni fa): ci saranno delle novità per quanto riguarda i giochi e in più ci sarà una scenografia rinnovata. Peccato che tutto questo sia stato oscurato dalle polemiche attorno alla figura del suo conduttore che è stato protagonista prima di una battuta infelice sul campione di tennis e poi di uno spot terribile. Intanto sono stati svelati i palinsesti Rai estate 2025 con le date di partenza di tutti i programmi.