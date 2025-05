Verissimo, Cristiano Malgioglio si sposa: “Lascerò tutta la mia eredità a lui”

Cristiano Malgioglio si sposa con il suo fidanzato storico

Era già stato bruciato, lo scoop, ma resta il fatto che oggi a Verissimo il cantante Cristiano Malgioglio ha sconvolto Silvia Toffanin e il pubblico in studio quando ha annunciato che sarebbe convolato a nozze molto presto con il suo fidanzato storico turco. Perché ha deciso di compiere questo grande passo? “Così gli lascio tutta la mia eredità”. Quando si parla di Malgioglio, però, bisogna sempre fare molta attenzione e prendere ciò che dice con almeno due paia di pinze.

Il cantante non sa ancora come si vestirà al suo matrimonio

“No, non mi vestirò di bianco” ha raccontato Cristiano Malgioglio a Verissimo a proposito del suo matrimonio con il fidanzato storico, “forse di rosa shocking. Non abbiamo ancora scelto la data”. Ma chi è questo suo fidanzato? Li hanno mai visti insieme nella stessa stanza? C’è chi ironizza sui social dicendo che potrebbe essere un secondo caso Mark Caltagirone. Intanto finita l’intervista ha detto che forse la prossima volta potrebbe venire ospite insieme al marito sposato di fresco.

Verissimo: Silvia Toffanin e Alessandra Celentano presenti alle nozze?

Come ha replicato Silvia Toffanin alla notizia del matrimonio di Cristiano Malgioglio? Ha scherzato dicendo che sarà presente così come Alessandra Celentano. Il cantante, poi, ha presentato la sua nuova canzone dal titolo ‘Alé Alé’, con un ritmo allegro, che ha realizzato in collaborazione con il gruppo cubano Gente de Zona che ha lavorato con le grandi star del mondo. E il singolo l’ha dedicato non solo alla padrona di casa di Verissimo, ama anche a Maria De Filippi che lo ha voluto come giudice per il terzo anno consecutivo. A partire da settembre, poi, zia Malgy tornerà in onda con la nuova stagione di Tale e Quale Show insieme a Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.