Affari Tuoi: Alessia accetta l’offerta di 45.000€. Nel pacco aveva solo 5€

La concorrente ha preferito rifiutare le prime due offerte

Stasera Stefano De Martino ha avuto il piacere di dare il benvenuto alla concorrente del Trentino Alto Adige. Quest’ultima si è prima presentata e poi ha colto l’occasione per svelare di volere al suo fianco in questa sfida la mamma Lucia. A questo punto il conduttore di Affari Tuoi le ha fatto un grosso in bocca al lupo e ha dato il via alla partita con i primi sei lanci. Non è poi mancata la prima telefonata del dottore, che ha subito offerto 30 mila euro. Niente da fare perchè Alessia del Trentino Alto Adige ha detto no. E quindi stata invitata a fare tre nuovi lanci. E finita questa nuova serie di tiri il dottore ha proposto un cambio pacco. Dopo averci riflettuto bene la concorrente non se l’è sentita decidendo di rimanere così com’è.

Affari Tuoi, la concorrente del Trentino Alto Adige ha deciso di cambiare pacco

Tre nuovi lanci per Alessia del Trentino Alto Adige, la quale ha trovato in ordine i pacchi contenenti 50 mila, 50 e 100 euro. Ed ecco che il dottore del game show dell’ammiraglia Rai si è fatto nuovamente sotto offrendo per un tiro la bellezza di 35 mila euro. La concorrente, anche se con grande sofferenza, ha però preferito rifiutare. A questo punto Stefano De Martino, che è finito al centro dei rumor in queste ultime ore, le ha chiesto di fare un nuovo tiro. E la concorrente ha trovato 15 mila euro. Il dottore ha allora provato a proporle di cambiare pacco. La ragazza stavolta ha accettato di buon grado andandosi a prendere il pacco numero otto. Una decisione che si è rivelata essere non proprio fortunatissima perchè ha perso la possibilità di vincere 20 mila euro.

Alessia del Trentino Alto Adige ha accettato l’offerta di 45 mila euro

Successivamente il dottore di Affari Tuoi ha offerto alla concorrente trentina la medesima cifra di prima, 35 mila euro. La concorrente non ci ha pensato molto preferendo rifiutare. Altro tiro per lei, che ha trovato il pacco contenente 0 euro. Un tiro fortunatissimo, visto che a questo punto è rimasta con quasi tutti pacchi rossi e solo uno blu. Il dottore per un solo tiro ha offerto 40 mila euro. Ma anche stavolta Alessia ha voluto rischiare e andare avanti. Purtroppo con il nuovo lancio la ragazza ha visto sfumare la possibilità di vincere 100 mila euro. Il dottore le ha proposto nuovamente il cambio, ma la risposta è stata un secco no. Nuovo tiro fortunato per lei e il dottore si è rifatto sotto offrendo 45 mila euro. Stavolta la ragazza non se l’è sentita accettando i soldi. E ha fatto benissimo perchè avrebbe rischiato di tornare a casa solo con 5 euro. Inutile dire che Stefano De Martino ha gioito come se avesse vinto al posto della ragazza.