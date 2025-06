Affari Tuoi: Andrea cambia pacco e perde 300.000€, ma ne vince 60.000

Il concorrente a sorpresa ha cambiato il pacco

E anche oggi che è giorno di festa è andata in onda sull’ammiraglia Rai una nuova puntata di Affari Tuoi. E stavolta a giocare al game show condotto da Stefano De Martino è toccato al concorrente del Piemonte, Andrea. Quest’ultimo, dopo essersi presentato, ha ovviamente svelato chi ha voluto al suo fianco in questa partita: il fratello Nicolò. Finito questo momento il presentatore non ha potuto far altro che dare il via alla sfida con i primi sei lanci. Puntualmente è poi arrivata la telefonata del dottore con un’offerta di 29 mila euro. Dopo aver riflettuto bene ha risposto negativamente. A questo punto Andrea è stato quindi chiamato a fare tre nuovi lanci. Fatto l’ultimo tiro è tornato a farsi sentire il dottore con la proposta di cambiare pacco. E stavolta la proposta è stata accettata andandosi a prendere il pacco numero sette.

Affari Tuoi, il concorrente ha scoperto di aver perso 300 mila euro

Andrea del Piemonte è stato quindi chiamato a fare tre nuovi lanci, nella speranza di avere la fortuna dalla propria parte. E in questa occasione è andato subito a vedere cosa aveva nel pacco che ha deciso di cambiare facendo l’amara scoperta che aveva 300 mila euro. A questo punto il dottore si è allora rifatto vivo offrendo 19 mila euro. Un’offerta inferiore alla prima, come ha fatto ben notare Stefano De Martino, che sabato scorso è stato ospite a Tv Talk. Il concorrente piemontese in realtà non ci ha pensato due volte a rifiutare. Altro tiro per lui, che ha trovato 15 mila euro. Il dottore del game show ha allora proposto un nuovo cambio. Andrea, vedendo il tabellone non proprio favorevole, ha però risposto no.

Andrea del Piemonte ha vinto 60 mila euro

Un nuovo tiro per il concorrente di Affari Tuoi, che ha trovato 20 euro. Ha allora telefonato nuovamente il dottore, il quale è tornato ad offrire 29 mila euro. Risposta negativa anche stavolta. E la fortuna ha continuato a strizzare l’occhio dalla sua parte, visto che ha trovato il pacco contenente 100 euro. Il dottore gli ha quindi proposto nuovamente di cambiare il pacco. Dopo averci riflettuto ha però preferito rimanere così com’è. Questa scelta è stata la migliore perchè ha poi scoperto che il pacco che sarebbe andato a prendere custodiva al suo interno 10 euro. E’ arrivata allora un’altra offerta di cambiare pacco da parte del dottore. Niente da fare perchè la sua risposta è stata negativa. Con il nuovo tiro è quindi rimasto con 10 mila euro, 30 mila e ben 200 mila euro. Il dottore ha offerto 40 mila euro. Ma visto che comunque non sarebbe andato via a mani vuote ha fatto fatto sapere a Stefano De Martino che la sua risposta è no. Alla fine è rimasto con 10 mila da una parte e ben 200 mila euro dall’altra. Il dottore, con l’ultima telefonata, gli ha offerto 60 mila euro. Stavolta ha ceduto e si è preso i soldi. Scelta migliore non poteva fare perché se no sarebbe tornato a casa solo con 10 mila euro.