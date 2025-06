Affari Tuoi: Natalia della Calabria cambia pacco, ma vince solo 5.000 euro

Inizio di partita horror per la concorrente del game show

Dopo la pausa di ieri sera a causa della Nazionale italiana di calcio è tornato come sempre Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi. E stasera a giocare al game show dell’ammiraglia Rai è toccato alla concorrente della Calabria, Natalia. Quest’ultima, dopo una breve presentazione, ha svelato di volere al suo fianco la sorella Aurora. Finito questo momento ecco che il conduttore ha dato il via alla partita con i classici primi sei lanci. Un avviso di partita così sfortunato forse non si è mai visto fino a questo momento, visto che ha trovato ben cinque pacchi rossi e uno solo blu. Poco dopo è arrivata la prima telefonata del dottore con un’offerta di 10 mila euro. Dopo attenta valutazione ha però deciso di rifiutare e andare avanti. Altri tre tiri per lei. E finito anche questo secondo giro il dottore ha proposto di cambiare il pacco. Proposta che ha deciso di rifiutare.

Affari Tuoi, la concorrente ha accettato di cambiare il pacco

Cinque nuovi tiri per Natalia dalla Calabria. E in questa occasione la concorrente ha trovato nell’ordine i pacchi contenenti 10, 20 euro, pipi e patate, 20 mila euro e dulcis in fundo 200 euro. A questo punto si è rifatto sotto il dottore, che ha offerto ancora una volta 10 mila euro. Niente da fare neppure stavolta. Altri due tiri per la concorrente calabrese. E stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè è rimasta con un tabellone assai favorevole con 3 pacchi rossi e uno solo blu. Il dottore ha allora giocato la carta del cambio per un solo tiro. E stavolta ha detto sì lasciando senza parole Stefano De Martino, che ieri sera non è andato in onda per lasciare spazio alla Nazionale di calcio italiana.

Natalia della Calabria ha vinto solo 5 mila euro

Ovviamente la concorrente della Calabria ha subito voluto vedere cosa aveva nel pacco che ha cambiato facendo l’amara scoperta che avrebbe potuto vincere 30 mila euro. Nuova offerta del dottore, che ha proposto 10 mila euro a Natalia. Quest’ultima ha però rifiutato: “A prescindere da quanto valga tengo botta rifiuto l’offerta e vado avanti…” E ha fatto bene perchè alla fine è rimasta con 5 mila euro da una parte e 50 mila euro dall’altra. Il dottore di Affari Tuoi ha allora fatto un’ultima offerta di 20 mila euro prima del tiro finale. Offerta sicuramente alta, ma che non ha convinto la concorrente a gettare la spugna:

“So che comunque vada sarà un successo…Voglio provarci fino alla fine…Rifiuto e vado avanti…”

Una scelta che si è rivelata sfortunata perchè alla fine si è portata a casa solo 5 mila euro