Affari Tuoi: Stefano De Martino svela qual è stata la sua puntata preferita

Stefano De Martino svela la sua puntata preferita di Affari Tuoi

Grande successo per Affari Tuoi e per il suo conduttore Stefano De Martino che al Festival della Tv di Dogliani ha svelato qual è stata la sua puntata preferita: quella che ha visto protagonista il contadino del Molise Angelo Mariano, accompagnato dalla figlia Annamaria, che dopo una partita fortunatissima riuscì a portare a casa la bellezza di 200mila euro. “Una persona che parte da casa, che fa un lavoro normale, che viene lì, gioca con la figlia, che si diverte, che riesce ad andare a casa anche con una grossa cifra e prima di andar via saluta la moglie, i nipoti, gli amici del bar e gli dice Ci vediamo domenica” ha raccontato lui.

Il conduttore di Affari Tuoi svela la sintesi del programma

“Ecco, in quel ‘Ci vediamo domenica’ c’è tutta la sintesi di un programma. Siamo qui, sembra tutto straordinario, però saluto gli amici del bar, perché tanto domenica sono di nuovo lì” ha concluso Stefano De Martino a proposito della sua puntata preferita di Affari Tuoi, che sta continuando ad avere un grande successo soprattutto presso il pubblico femminile che però si deve mettere l’anima in pace perché pare frequentare in maniera seria e continuativa l’influencer Angela Nasti.

Affari Tuoi: Angelo Mariano vinse 200mila euro

Angelo Mariano, il contadino del Molise, che ha vinto 200mila euro, facendo la felicità della sua famiglia, ma anche dei suoi colleghi pacchisti, che gli volevano bene dopo le puntate passate assieme a sperare di vincere una cifra importante. La puntata in cui ha giocato lui è la preferita di Stefano De Martino e pensare che il concorrente era solita guardare il game show di Rai1 ogni sera, con il silenzio assoluto della sua famiglia, per questo che la figlia ha deciso di fare la domanda. Intanto ecco perché stasera Affari Tuoi non va in onda dopo il Tg1.