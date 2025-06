Aldo Montano in ospedale per un infortunio: “I guerrieri non si fermano”

Aldo Montano in ospedale per un infortunio alla spalla

Non sempre va tutto rose e fiori nella vita delle personalità del mondo dello spettacolo e infatti Aldo Montano sul suo profilo Instagram ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute non proprio al cento per cento. Ma cos’è successo di preciso? Il grande sportivo è stato ricoverato in ospedale per un infortunio alla spalla sempre dovuto alla sua grande passione per la scherma che gli ha dato così tanto (ma gli ha tolto altrettanto). “I guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono” ha scritto lui aggiornando i fan sui social.

Lo sportivo: “La scherma mi ha chiesto il conto pezzo per pezzo”

“Work in progress, di nuovo” ha scritto Aldo Montano, “la scherma mi ha dato tutto, medaglie, emozioni e soddisfazioni. Però in cambio mi ha chiesto il conto, pezzo per pezzo”. Così facendo il grande sportivo ha spiegato cos’è successo e come sta ora che è ricoverato in ospedale. “Oggi è il turno della spalla: pit stop tecnico. Un altro passaggio obbligato per tornare a sentirmi al 100% dentro e fuori dalla pedana”.

Aldo Montano: “Grazie a tutti quelli che mi stanno vicino”

“Grazie a tutti quelli che mi stanno vicino, a chi mi cura e a chi mi sopporta. Non è la prima riparazione… e non sarà l’ultima. Ma sapete com’è: i guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono”: così ha scritto Aldo Montano infortunato. Ma chi c’è a sostenere lo sportivo in questo periodo? Ovviamente la moglie Olga Plachina e i figli Olimpia e Mario Jr. Sempre a Verissimo aveva confessato che il suo corpo era parecchio usurato per via di tutte le gare e gli allentamenti che ha fatto nella sua vita dedicata allo scherma. Ogni tot deve fare una sorta di tagliando