Amici, Alessandra Celentano lapidaria: “Cotta per un alunno? Ma non esiste!”

Alessandra Celentano: “Cotta per un alunno? Ma non esiste!”

Marcello Sacchetta di Amici ha un podcast dove parla con alcuni protagonisti del mondo del ballo e di recente ha intervistato la maestra Alessandra Celentano e le ha chiesto se per caso non avesse mai avuto una cotta anche platonica per un alunno. La sua risposta ha spiazzato: “Ma mai! Allora intanto proprio non esiste! É una cosa che non esiste e non deve esistere e la trovo una roba neanche pensabile. Con me non è capitato e non capiterà mai ma sì, è capitato. Io la trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata, io parto proprio agli albori che non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello”.

Amici: la frecciatina era per la coppia Andrea e Veronica?

La risposta di Alessandra Celentano al conduttore del podcast ha spiazzato i fan di Amici di Maria De Filippi perché per molti è stata vista come una frecciatina ad Andreas Muller e Veronica Peparini, che si sono conosciuti all’interno della scuola e si sono innamorati. Per non parlare di quello che è successo tra Virginia e Amilcar o Francesca Tocca e Valentin Dumitru. Intanto la maestra di Amici ha anche lanciato una frecciatina a Stefano De Martino.

Andreas Muller e Veronica Peparini presto si sposeranno

“Il matrimonio non era nei nostri piani, non è stato il principale traguardo della nostra relazione, il sogno più grande era diventare genitori. Mi sono sentito di fare questa cosa perché ho pensato che, in quanto donna, dopo tutto quello che ha fatto per me, sarebbe stata felice di diventare mia moglie” aveva confessato Andreas Muller a Verissimo, che presto si sposerà con Veronica Peparini. Insieme hanno anche coronato il sogno di diventare genitori di Ginevra e Penelope.