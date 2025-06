Costanza Caracciolo a La volta buona: “Ho avuto una diastasi addominale”

Costanza Caracciolo ha avuto una diastasi addominale

Nella puntata di oggi de La volta buona Caterina Balivo ha avuto come ospite anche Costanza Caracciolo per parlare di diete, gravidanze, critiche sui social ecc. E in quest’occasione ha confessato di avere avuto un problema che le è stato sottolineato anche sui social dai soliti detrattori: “Ho avuto una diastasi addominale dopo la gravidanza, è praticamente il distaccamento del retto addominale che può capitare anche quando si è in sovrappeso ma che è più una condizione tipica post-gravidanza”.

La moglie di Bobo Vieri ha poi trovato una soluzione

Costanza Caracciolo è sposata con l’ex calciatore Bobo Vieri dal quale ha avuto due figlie ovvero Stella e Isabel. Ma come ha risolto poi il suo problema di salute? Lo ha raccontato nel salotto de La volta buona: “Me ne sono accorta perché quando ero stesa avevo un po’ la pancia a punta. Poi ho trovato la soluzione facendo degli esercizi di respirazione, fatti ovviamente con costanza”. C’è stato anche l’intervento di un medico per spiegare meglio questo problema.

La volta buona: Costanza Caracciolo e gli attacchi ricevuti sui social

“Alcuni mi chiedevano se fossi ancora incinta quando invece era un semplice gonfiore che può capitare anche dopo i pasti. I social lo sai, hanno questa libertà di parola dove tutti si sentono in diritto di criticare spesso dicendo falsità” ha continuato Costanza Caracciolo nel salotto di Caterina Balivo, che ha voluto salutare tutti gli hater che passano la loro miserabile vita ad attaccare gli altri, come le personalità del mondo dello spettacolo.