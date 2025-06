Festival, addio per sempre a Sanremo: arriva la clamorosa decisione della Rai

Il Festival rimarrà a Sanremo, ma fino al 2027: è arrivata l’inaspettata decisione

E’ da un po’ di tempo che si sta parlando sulla carta stampata e online delle sorti del Festival della canzone Italiana. E oggi sul quotidiano Il Messaggero è stata riportata un’inaspettata news che sicuramente farà discutere a lungo. Di cosa si tratta? La nuova edizione della kermesse musicale più seguita e amata dagli italiani condotta e diretta da Carlo Conti è confermatissima a Sanremo, ma dall’anno dopo ci sarà invece un clamoroso cambio di location dopo tantissimi anni.

Ecco perchè la kermesse musicale non sarà più a Sanremo

Ma perchè il Festival della canzone italiana al momento diretto e condotto da Carlo Conti cambierà presto location? A rivelarlo è stato lo stesso quotidiano Il Messaggero. In pratica pare che la Rai e le case discografiche si sarebbero particolarmente infastidite dall’atteggiamento del comune di Sanremo. Motivo per cui sarebbe quindi stato deciso un cambio di location a partire dal 2027. E a proposito di location il giornale ha fatto sapere che l’Azienda Pubblica Televisiva si sarebbe già messa in moto alla ricerca di una nuova location. Al momento nessuna scelta sarebbe stata fatta, anche se Torino potrebbe avere le sue chance per accaparrarsi l’evento musicale italiano per eccellenza (stanno già circolando i primi rumor sulla nuova edizione). Tuttavia la Rai preferirebbe portare il Festival musicale in una città della costa italiana.

Quali potrebbero essere le città in lizza per prendersi l’evento musicale

E tra i luoghi della costa italiana in cui potrebbe approdare il Festival della canzone italiana orfano di Sanremo in base alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano Il Messaggero pare ci siano la Costiera Amalfitana, la Versilia, Rimini oppure un luogo ancora da decidere in Puglia o in Sicilia. Ci sarebbe anche la possibilità non troppo remota di un Festival itinerante. Insomma pare davvero che a partire dal 2027 ci sarà una vera e propria rivoluzione. Al momento si segnala che il comune di Sanremo né l’Azienda Pubblica Televisiva hanno commentato queste voci di corridoio. Ci saranno presto novità in tal senso? E c’è anche un altro nodo da sciogliere che riguarda la conduzione. Carlo Conti ha infatti firmato un contratto per presentare e dirigere l’evento musicale più importante di Italia per ben 2 anni, ma dal 2027 chi ci sarà quindi al suo posto? E’ troppo presto per dirlo, anche se sono tanti i rumor circolati online che hanno già svelato che il suo successore potrebbe essere Stefano De Martino.