Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5: ecco cosa condurrà con Noemi

Il presentatore e Noemi alla conduzione dell’evento musicale Torino is Fantastic

Il 24 giugno è sicuramente un giorno molto importante per tutti i torinesi. Il motivo? E’ presto detto: in quel giorno i cittadini di Torino festeggiano il Santo Patrono. E quest’anno lo faranno davvero in grande. E’ stato infatti deciso di fare un evento musicale in piazza Vittorio Veneto in cui saliranno sul palco gli artisti più amati del momento. Come riportato dal portale del periodico Tv Sorrisi e Canzoni alla conduzione ci sarà nientepopodimeno che una coppia del tutto inedita. Si sta parlando di Gerry Scotti e Noemi:

“Il presentatore di Caduta Libera, Gerry Scotti, e Noemi, una coppia inedita alla conduzione, faranno gli onori di casa di fronte a un pubblico gremito pronto a godersi una grande serata di musica dal vivo…”

Gerry Scotti e la famosa cantante in prima serata su Canale 5

L’evento per celebrare il Santo Patrono a Torino, il Torino is Fantastic, in cui si esibiranno tantissimi artisti e che verrà condotto dalla coppia inedita composta da Noemi e dal presentatore di Caduta Libera verrà mandato in onda pure su Canale 5 nei giorni a seguire (la data non è stata ancora confermata). A dare l’annuncio è stato ancora una volta il sito del magazine Tv Sorrisi e Canzoni:

“Le emozioni del concerto saranno poi trasmesse nei giorni successivi da Canale 5…”

Tra i cantanti che si esibiranno ci sarà anche un ospite speciale: Shaggy, il quale ha da poco celebrato con un nuovo video il trentesimo anniversario della sua storica hit Boombastic (Fantastic) che ha fatto ballare tutto il mondo.

Ecco chi si esibirà all’evento musicale di Torino

Detto questo adesso è normale domandarsi chi si esibirà al Torino is Fantastic condotto da Noemi e Gerry Scotti, il quale ha da poco rinnovato il contratto con Mediaset. In base alle anticipazioni riportare sempre dal portale di Tv Sorrisi e Canzoni sul palco dell’evento musicale per celebrare il Santo Patrono a Torino si esibiranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Mahmood, Tananai, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo e poi tutti i finalisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il ballerino e vincitore Daniele Doria, il cantante TrigNO, Antonia Nocca e dulcis fundo i due ballerini Alessia Pecchia e Francesco Fasano. Al momento non è dato sapere se si esibiranno altri artisti. Comunque sui social molti non sono riusciti a trattenere la gioia perché al momento il cast è davvero di prim’ordine sotto ogni punto di vista.