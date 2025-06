Manuela Carriero contro Drusilla Gucci: “Mi sta torturando la vita da un anno”

Manuela Carriero sbotta contro l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo

Diverse frecciatine si sono scambiate due donne del mondo del gossip ovvero Manuela Carriero e Drusilla Gucci. Entrambe hanno in comune una cosa: Francesco Chiofalo. La prima è la sua attuale fidanzata mentre la seconda è la sua ex. Lenticchio ha voluto fare un video in compagnia di Manuela che ha sbottato come mai prima d’ora perché a quanto pare la situazione sta diventando insopportabile: “Amò sto sbroccando perché la tua ex mi ha fracassato i cogli*ni, ecco perché! O la chiami tu, o la chiamo io! Non la faccio finita un ca**o, mi sta torturando la vita da un anno, ma chi se la inc*la! Ma chi se la inc*la! Basta, amore io non sto scherzando, adesso basta. E’ un anno che continua ‘sta storia!”.

La fidanzata di Francesco Chiofalo lancia una frecciatina a Drusilla

E a nulla sono valsi i consigli di Francesco Chiofalo (considerato un caso umano da un’opinionista) alla sua fidanzata Manuela ovvero di finirla per mezza storia che le ha fatto. Ma tutto è nato quando l’ex di Temptation Island ha lanciato una frecciatina appunto a Drusilla Gucci: “Ignoro chi mi parla dietro, il suo posto è dietro, dietro di me!”. E al posto aveva replicato persino Chiofalo: “Più che una frecciatina è una lancia, però ok. Non è riferito a me”.

Drusilla Gucci replica alla frecciata di Manuela Carriero

Alla frecciatina come ha replicato Drusilla Gucci? “Dicono di ignorarti, poi ti dedicano un post. Mission accomplished! Adesso che esiste ChatGPT potete usarla, così vi spiega il significato della parola ignorare!”. Insomma, come finirà questa diatriba? Ci saranno nuovi scontri oppure troveranno il modo di sotterrare l’ascia di guerra? Intanto stando alle parole di Francesco la sua attuale fidanzata non si sente ancora pronta ad andare a convivere quindi dovrà attendere i suoi tempi, nel caso in cui non finisca prima la loro relazione.