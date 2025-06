Terremoto a Mediaset, ci saranno tante novità: Le Iene in arrivo su Canale 5?

Mediaset pronta a rivoluzionare il suo palinsesto

Si è chiusa una stagione televisiva per Mediaset sicuramente molto complicata, soprattutto per quanto riguarda Canale 5. Molti programmi storici sono infatti crollati, mentre le novità hanno stentato parecchio negli ascolti (addirittura The Couple è stato chiuso anticipatamente senza finale). E forse proprio per questo motivo che a quanto apre i dirigenti dell’azienda Tv di Cologno Monzese starebbero pensando di proporre nel palinsesto della prossima stagione parecchie novità. A lanciare lo scoop è stato il portale ItaliaOggi.it:

“Le indiscrezioni dicono che ci sarà davvero molta carne al fuoco, tante novità…”

Striscia La Notizia verso lo stop? L’ultima indiscrezione

Secondo le voci di corridoio raccolte dal portale di news ItaliaOggi.it sembra che Mediaset voglia soprattutto rivoluzionare la prima serata e l’access prime time (le fasce che a dire il vero hanno dimostrato maggiore sofferenza in questi ultimi mesi):

“Ma i vertici del Biscione, in autunno, metteranno pesantemente mano sia all’access prime time sia al prime time di Canale 5…”

Motivo per cui è stata anche avanzata l’ipotesi che il tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto attualmente da Michelle Hunziker e Gerry Scotti possa prendersi pure una pausa e lasciare la fascia dell’access prime time ad un nuovo programma (magari un game show che potrebbe cercare di dare filo da torcere ad Affari Tuoi di Stefano De Martino?): “E non è escluso che Striscia la notizia possa prendersi una pausa prolungata nel corso dell’anno…” E in effetti è da tempo che si parla del destino di Striscia, visto che pure gli ascolti non sono più granitici come ai vecchi tempi.

Le Iene nella prossima stagione tv sull’ammiraglia Mediaset?

ItaliaOggi.it ha anche ipotizzato che nella prossima stagione tv su Canale 5 potrebbe arrivare in prima serata il programma di inchieste condotto al momento da Veronica Gentili con Max Angioni, che tanto bene sta facendo su Italia 1 (pure l’ultima puntata ha registrato ascolti record con 1 milione e 436 mila spettatori a casa con uno share pari all’11.7% con il caso di cronaca nera di Garlasco):

“Il veto di Antonio Ricci, che da sempre ha impedito alla struttura di Davide Parenti di sbarcare sulla ammiraglia, ora potrebbe essere un po’ meno vincolante…”

Il portale di news ha inoltre fatto notare che in occasione della presentazione dei Palinsesti Mediaset ogni anno Pier Silvio Berlusconi ha presentato delle novità importanti. Per tale ragione anche stavolta potrebbero esserci dei colpi di scena molto interessanti.