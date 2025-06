Temptation Island: svelato tutto il cast dei tentatori della nuova edizione

Anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne tra i tentatori del reality show

Ancora poche settimane e inizierà la nuova attesa edizione di Temptation Island. Come sempre alla guida ci sarà Filippo Bisciglia, il quale dovrà gestire le sette coppie che hanno deciso di affrontare questo percorso nei sentimenti ad ostacoli a causa dei tentatori. Ma chi saranno questi ultimi? Come riportato in giornata ci sarà anche l’ex concorrente del Grande Fratello Emanuele Fiori. Ma quest’ultimo non sarà l’unico volto noto che ha accettato di partecipare allo show prodotto da Maria De Filippi. Tra loro, come riportato dal portale di gossip Biccy.it, ci sarà pure l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon, Francesco Farina.

Tra i tentatori spazio pure ad un calciatore e un altro ex corteggiatore di Uomini e Donne

Oltre Francesco Farina e Emanuele Fiori ci sono ben altri sei tentatori pronti a far perdere la testa alle fidanzate di Temptation Island. Chi sono? Come anticipato da Biccy.it nel cast ci saranno il calciatore Flavio Ubirti, Matteo Piovan, che di professione fa il modello e Gabriel Merolla, il quale a sua volta ha già avuto in passato una partecipazione televisiva a Uomini e Donne come corteggiatore, anche se non ha avuto grande successo. Andrà meglio nel reality show delle tentazioni che nonostante non sia iniziato sono già arrivate delle segnalazioni su alcune coppie?

Temptation Island, il cast completo dei tentatori

Fatto presente che ci sarà anche l’ex gieffino Emanuele Fiori nel cast dei tentatori del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia chi sono gli altri? Come riportato ancora una volta dal portale di gossip Biccy.it saranno della partita pure Lorenzo Spinelli, Mariano Coppola e Andrea Marinelli. Nessuno dei tre è famoso nel mondo della televisione, ma magari se sono stati scelti dagli autori del programma estivo dell’ammiraglia Mediaset potrebbero sicuramente avere degli assi nella manica e mettere a serio rischio tante coppie. Si ricorda che le coppie che hanno deciso di partecipare sono ben sette: Lucia e Rosario, Sarah e Valerio, Denise e Marco, Valentina e Antonio, Angelo e Maria Concetta, Simone e Sonia B. e dulcis in fundo Alessio e Sonia M. Chi tra queste coppie tornerà dalla Calabria separata e chi invece riuscirà a rafforzare il proprio amore? Per sopirlo non resta che attendere ancora qualche settimana, visto che il reality show tornerà ad illuminare la prima serata di Canale 5 a partire da giovedì 3 luglio.