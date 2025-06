Temptation Island, Lucia e Rosario fingono? “Si sono già messi d’accordo”

Arriva subito una segnalazione sulla sesta coppia di Temptation Island

In questi giorni sono state presentate tutte le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Per i pochi che non lo sapessero il programma dovrebbe tornare su Canale 5 a partire da giovedì 3 luglio. Nonostante però non sia ancora andato in onda già sono fioccate le prime segnalazione. E se ieri è stato riportato che Antonio della terza coppia non avrebbe detto la verità, oggi si fa presente che è stato segnalato che pure la sesta coppia composta da Lucia e Rosario avrebbero finto pur di partecipare alla trasmissione. Andando nel dettaglio l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue storie su instagram una segnalazione di una persona che ha rivelato di conoscere molto bene i due:

“Li conosco, questa coppia di Temptation si è messa d’accordo prima di entrare…”

Lucia e Rosario hanno pianificato tutto prima di entrare nel reality show?

Ma non è finita qua perchè sempre in base a questa segnalazione pubblicata in queste ultime ore dall’esperta di gossip Deianira Marzano su instagram pare che la sesta coppia di Temptation Island abbia messo in pratica una vera e propria messa in scena prima di sbarcare in Calabria per registrare le varie puntate: “Hanno pianificato tutto: lui doveva fare il ‘tentato’, lei la ferita…” Secondo questa persona che è voluta rimanere anonima il presunto obiettivo della coppia di Temptation sarebbe quella solo di farsi notare per arrivare ai brand: “Tutto per farsi seguire e arrivare ai brand…”

La sesta coppia ha pianificato un piano prima delle registrazioni?

Secondo sempre questa fonte Lucia e Rosario prima di partire per la volta della Calabria per prendere parte alle registrazioni di Temptatioin Island avrebbero escogitato un vero e proprio piano da portare avanti fino alla fine del percorso nei sentimenti:

“Non c’è niente di vero, è tutta strategia…Se solo sapessi cosa si sono detti prima di partire…”

Sarà davvero così? In effetti c’è da dire che ogni anno puntualmente arrivano diverse segnalazioni sulle varie coppie del reality show condotto da Filippo Bisciglia, ma tutte le volte sono nate e finite lì per mancanza di prove. Stavolta andrà diversamente? In attesa che magari qualche autore rompa il silenzio su tutta questa faccenda si ricorda ancora una volta che il programma dovrebbe partire su Canale 5 giovedì 3 luglio e andare in onda per tutto il mese prossimo.