Unomattina estate, Alessandro Greco svela: “Succede dopo ogni puntata”

Alessandro Greco ha confessato cosa fa ogni volta che finisce la diretta

Da ormai un mese a questa parte Alessandro Greco al fianco di Greta Mauro tengono compagnia agli spettatori a casa con Unomattina estate. Un duo che pare davvero piacere molto ai telespettatori, visti gli ottimi ascolti che registrano di puntata in puntata (anche la diretta di ieri è stata seguita mediamente da 698 mila telespettatori con uno share del 18.24%). Ma cosa succede ogni volta che la puntata termina? A rivelarlo è stato proprio il conduttore dell’ammiraglia Rai in un’intervista rilasciata al magazine Oggi. Quest’ultimo ha infatti tenuto a dire che non si scollega mai per rimanere aggiornato sull’attualità:

“Appena finisce la puntata resto connesso per non perdermi nulla di quello accade, per me è una continua crescita…”

E questo lo fa proprio perchè in trasmissione l’attualità la fa da padrona: “C’è maggiore coinvolgimento sui temi di attualità…”

Unomattina estate: il conduttore ha rivelato di star studiando molto la cronaca e l’attualità

Alessandro Greco, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha poi fatto presente che i temi di attualità e cronaca non sono proprio pane per i suoi denti, ma si è impegnato molto in queste settimane per restare aggiornato e dare ovviamente il suo contributo al programma mattutino dell’ammiraglia Rai che conduce quotidianamente con Greta Mauro:

“Alcuni ambiti, come la cronaca o l’attualità, sono per me meno abituali, ma paradossalmente sono quelli che mi affascinano di più…Sto studiando molto per essere aggiornato…”

E lo studio gli ha sicuramente fatto guadagnare una certa credibilità nel trattare certi argomenti.

Il presentatore ha svelato la sua routine quotidiana

La giornalista del periodico Oggi ha poi chiesto ad Alessandro Greco qual è la sua routine quotidiana in questo periodo che è in video alla guida di Unomattina estate al fianco di Greta Mauro. E il presentatore di Rai Uno ha rivelato che la sua sveglia è messa sempre alle 6 del mattino, poi fa colazione e subito dopo si dirige a Saxa Rubra. E nel momento in cui è impegnato a fare questo tragitto non si scorda mai di pregare:

“E’ il mio modo di ringraziare e cominciare la mia giornata…Poi arrivo in studio, un piccolo ‘restauro’, mi vesto e via in diretta…”

E lì ha fatto presente che ovviamente è consapevole che può succedere davvero di tutto, visto che vanno in onda in diretta, anche se ha tenuto a dire che ha dietro una squadra fortissima: “Unomattina estate è una macchina rodata, dve tutti remano dalla stessa parte…”