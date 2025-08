Angelina Mango pronta a tornare? “Sta preparando un brano per Sanremo 2026”

Angelina Mango è pronta a tornare? L’indiscrezione

Un anno fa Angelina Mango si ritirava dal mondo della musica dopo averla dominata in lungo in largo, avendo un successo strepitoso ad Amici, vincendo il Festival di Sanremo e facendo una bella figura all’Eurovision Song Contest. Si è voluto dedicare alla sua salute e da quel momento in poi i fan hanno saputo di lei solo attraverso i social. Eppure oggi Amedeo Venza lancia un’indiscrezione che come tutte va presa con le pinze: “Angelina Mango sta preparando il suo grande ritorno”.

La cantante potrebbe salire sul palco di Sanremo 2026?

Ma non solo Angelina Mango potrebbe star preparando il grande ritorno nella scena musicale italiana, perché “sarebbe in programma un pezzo per Sanremo”, questo è quello che dice sempre Amedeo Venza, quindi bisognerà poi vedere sarà vero oppure no. Sarebbe davvero un colpaccio per Carlo Conti e il suo Festival di Sanremo 2026 che non si sa nemmeno se avrà ancora la cornice ligure o se invece sarà trasmesso da un’altra città. Di sicuro il comune della città no può permettersi di perdere un indotto milionario come quello.

Angelina Mango si è ritirata dalle scene un anno fa

I fan vogliono il bene di Angelina Mango quindi non le hanno mai fatto pressione a tornare in scena con un nuovo singolo o addirittura un nuovo album. Ha confessato di avere un problema di salute (rinofaringite acuta) forse dovuto al fatto che è stata spremuta come un limone dalla sua etichetta fino a quando non ce l’ha più fatta, ma non è l’unica perché anche Sangiovanni si è dovuto fermare, così come altri che si sono tolti la paura di criticare i produttori e le case discografiche che non tengono minimamente alla salute dei loro artisti.