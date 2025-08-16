Temptation Island, Sonia e Alessio: la decisione drastica e l’appello dei genitori

Alessio e Sonia prendono una decisione dopo Temptation Island

Incredibile, ma vero: c’è ancora una fetta di pubblico che è interessato alle vite delle coppie di Temptation Island, che torneranno nello studio di Uomini e Donne per raccontarne il percorso e le eventuali novità. A tal proposito ci sarebbe una gran novità che riguarderebbe la coppia composta da Alessio e Sonia: secondo fonti vicine alla coppia avrebbe deciso di cancellarsi dall’ordine degli avvocati e mettere in vendita la sede dello studio legale.

L’ex coppia di Temptation Island vuole tentare col mondo dello spettacolo?

Se lo studio legale di Alessio e Sonia era bene avviato, forse non hanno fatto una grande azione nel caso in cui dovessero esserci cancellati dall’ordine degli avvocati oltre a mettere in vendita la loro sede e il motivo è presto detto: perché già a partire da metà settembre di loro non rimarrà nulla. I siti smetteranno di parlare di loro, i fan si affievoliranno sempre di più e di certo non ci saranno programmi televisivi che li inviterà. Per parlare di cosa, poi? Insomma, nella vita bisogna essere obiettivi: Temptation Island, così come tutti gli altri programmi, offrono un bagno di popolarità che dura pochissimo. Il tempo di qualche meme. Intanto torneranno a Uomini e Donne dove faranno divertire qualche spettatore.

Temptation Island: l’appello dei genitori di Alessio

Poi c’è stato un accorato appello di Rosa e Pietro, genitori del fidanzato di Sonia ovvero Alessio: “Alessio siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv, ma perché tu ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio”.