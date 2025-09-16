Affari Tuoi: Sofia non va fino in fondo e perde per un soffio 200.000 euro

La concorrente ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro

E’ toccato a Sofia dalla Toscana affrontare questa sfida stasera ad Affari Tuoi. Sfida che la concorrente ha deciso di affrontare al fianco della sorella. E c’è da dire che sia i primi sei lanci che gli altri tre sono andati più che bene. Il dottore allora ha fatto due offerte uguali di 38 mila euro. Tuttavia la ragazza, pur pensandoci bene, ha rifiutato: “Sono carichissima…” E i due successivi tiri sono andati abbastanza bene, ma le cose sono andate decisamente peggio con l’ultimo tiro perchè purtroppo la ragazza toscana ha trovato il pacco contenente 300 mila euro. E inutile dire che Stefano De Martino non ha nascosto tutto il suo dispiacere.

Affari Tuoi, la concorrente decisa a continuare a giocare rifiutando tutte le offerte del dottore

E’ tornato a farsi vivo il dottore del game show di Stefano De Martino che ha offerto a Sofia della Toscana 28 mila euro. Niente da fare. Nuovo tiro per la ragazza toscana, che fortunatamente ha trovato il pacco contenente 50 euro. Il dottore non si è però scoraggiato facendosi sotto con un’offerta di 30 mila euro per un solo tiro. E anche stavolta la risposta della giovane ragazza toscana è stata picche. Un altro tiro per la concorrente, la quale ha trovato il pacco contenente 75 mila euro. Il dottore, a fronte di un tabellone con 3 pacchi blu da una parte e tre rossi dall’altra, ha abbassato la posta offrendo 20 mila euro.

Sofia della Toscana ha vinto 60 mila euro

Stefano De Martino, che oggi ha detto la sua sulla sfida con La ruota della fortuna di Gerry Scotti, ha quindi invitato la concorrente di Affari Tuoi a fare un nuovo tiro. E la ragazza, con un bel sorriso stampato sul suo volto, ha trovato fortunatamente il pacco contenente solo 10 euro. E in questo modo la partita ha avuto una bella svolta, visto che continua ad esserci in ballo la possibilità di vincere 200 mila euro. Per la prima volta il dottore ha offerto di cambiare pacco, ma la risposta di Sofia è stata un secco no. Incredibile ma vero con un altro tiro la ragazza ha trovato il pacco da 100 euro. Adesso la situazione del tabellone è decisamente favorevole. Il dottore ha allora giocato un nuovo asso nella manica offrendo 30 mila euro. La riposta è stata ancora una volta negativa. Incredibile ma vero con un nuovo lancio la concorrente del game di Rai Uno ha trovato l’ultimo pacco blu. Il dottore, messo alle strette, ha quindi offerto 50 mila euro per far gettare la spugna a Sofia. Offerta importante che ha messo in crisi la ragazza, la quale però ha detto ancora una volta no. E’ arrivata quindi alla fine con 10 mila euro da una parte e 200 mila dall’altra. A questo punto il dottore ha fatto un’ultima offerta di 60 mila euro. E la concorrente non se l’è sentita di osare accettando. Scelta che si è rivelata essere poco fortunata perchè se fosse andata fino in fondo avrebbe vinto 200 mila euro.