Alba Parietti si sfoga: “Chi lavora in televisione è più bersagliato”

Alba Parietti: “Chi lavora in televisione è più bersagliato”

Nel numero di oggi del magazine Chi Alba Parietti, che non ha più un programma suo da quando la Rai ha chiuso lo show con le drag queen che era migliorabile, ha fatto una riflessione sul gossip, su chi prende di mira e su come si debba convivere con esso quando si è un personaggio del mondo dello spettacolo: ”Gli attori, a meno che non facciamo qualcosa di eclatante – e non faccio riferimenti – vengono lasciati in pace. Chi lavora in tv, invece, è più bersagliato, più esposto. E dopo un po’ se ne fa una ragione”.

L’opinionista è sicura di aver inventato il ruolo insieme a Sgarbi

“Sono disponibile con i giornali non per narcisismo – che prevede un’assenza di empatia ma per presunzione. Ho la presunzione di essere interessante. E ho anche la presunzione di aver inventato, insieme a Vittorio Sgarbi, il ruolo dell’opinionista televisivo. Non abbiamo un programma nostro ma siamo fondamentali per quasi tutti i programmi”: questa è stata la riflessione di Alba Parietti, che continua a fare l’opinionista in quello o quell’altro programma della Rai.

Alba Parietti contro Lucrezia Lante della Rovere

Nella prima puntata de La volta buona, che quando si affida alle interviste a cuore aperto con il vip di turno, senza più trita-tutto, diventa una copia spudorata di Vieni da me (tutti format uguali indistinguibili l’uno dall’altro), Caterina Balivo ha avuto modo di ospitare Lucrezia Lante della Rovere che ha lanciato una frecciatina ad Alba Parietti dicendo che è solita innamorarsi ogni cinque minuti. Pronta la replica di quest’ultima: “Trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita”.