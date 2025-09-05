Fabri Fibra dice no al Festival di Sanremo e si sfoga: “La musica è scaduta”

Fabri Fibra si sfoga contro la musica: “È scaduta”

In un’intervista al magazine Vanity Fair il celebre rapper Fabri Fibra che negli ultimi anni ha mantenuto saldo il suo posto nel mondo della musica ha parlato del ruolo di quest’ultima tra tormentoni e chi ne ha più ne metta: “La musica è scaduta, non prendiamoci in giro. Il mercato è saturo, chiunque può pubblicare una canzone e questo non può che generare un decadimento del settore“.

Il rapper non andrà al Festival di Sanremo: ecco perché

E Fabri Fibra ha mai pensato di partecipare al Festival di Sanremo (trovato accordo con la Rai)? “Non credo che sia il mio posto. Anche nel caso dei rapper, spesso bravi, la formula che va all’Ariston è sempre la solita: musica rassicurante, che racconta il mondo meglio di com’è. Io sono fortunato, forse, perché ho intercettato un pubblico che non ha bisogno di quello, ma di essere turbato. Non è che ‘rifiuto Sanremo’: è che la mia musica disturba e lì, come in altri palchi, diciamo la grande maggioranza, non ha motivo di esserci“.

Fabri Fibra fa un appello: “Investite nel vostro talento”

“E questa vita è da film e me ne accorgo quando stacco. È bellissima, perché mi ha salvato dal vuoto, dall’autodistruzione. Dal niente che stavo rischiando di essere a Senigallia“ ha continuato Fabri Fibra nell’intervista, concludendo così: “Serve qualcosa – nel mio caso, la musica – in cui incanalare le energie. Che serve costruire, invece che distruggere. Lo dico ai ragazzi, ma vale per tutti: investite nel vostro talento, qualsiasi esso sia“.