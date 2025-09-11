Federica Panicucci anticipa ritorno in Tv: condurrà su Rete4 Grace for the World

Federica Panicucci torna prima in Tv alla conduzione dell’evento musicale

Com’è risaputo un po’ da tutti gli spettatori a casa a partire da lunedì 15 settembre torneranno nella mattina dell’ammiraglia dell’Azienda Tv di Cologno Monzese Francesco Vecchi e Federica Panicucci alla guida della nuova edizione di Mattino Cinque. E grazie alle storie pubblicate su instagram proprio dalla presentatrice tutti hanno potuto appurare che le prove sono già iniziate da giorni. Ebbene si segnala però che la Panicucci anticiperà a sorpresa il suo ritorno. Mediaset, tramite un comunicato stampa ufficiale, ha rivelato che sabato 13 settembre la Panicucci guiderà il racconto dell’evento musicale Grace for the World in onda su Rete 4:

“Sabato 13 settembre Piazza San Pietro sarà il cuore del concerto per la pace Grace for the World, ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams, andrà in onda su Rete4 dalle 21.40…A guidare il racconto della serata per Mediaset sarà Federica Panicucci…”

Ecco svelato il cast dell’evento musicale Grace for the World

Nel suddetto cominciato stampa in cui è stato svelato che Federica Panicucci tornerà pochi giorni prima del previsto in Tv alla conduzione dell’evento musicale Grace for the World in onda sabato prossimo in prima serata su Rete 4 è stato poi annunciato anche tutto il cast di cantanti che hanno deciso di prendervi parte. Si esibiranno infatti sul palco dell’evento in Piazza San Pietro a Roma, oltre ovviamente Andrea Bocelli e Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Il Volo, BamBam, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo. Ci saranno poi pure 400 coristi che arriveranno da tutte le parti del Mondo proprio per rappresentare le diverse culture. Insomma pare davvero ci siano tutti gli elementi per un evento più unico che raro.

Mattino Cinque sfiderà Storie Italiane anche in questa stagione Tv: chi avrà la meglio?

Detto questo ovviamente Federica Panicucci tornerà poi lunedì 15 settembre sull’ammiraglia Mediaset alla conduzione del rotocalco mattutino al fianco di Francesco Vecchi. E anche in questa stagione Tv se la dovranno vedere contro Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane già partito a razzo negli ascolti (anche la puntata di ieri è stata seguita da 702 mila spettatori a casa con uno share pari al 17.42% nella prima parte, mentre nella seconda i telespettatori sono stati 851 mila con il 15.96%). Si ricorda che nella scorsa stagione Vecchi e la Panicucci, la quale pochi giorni fa ha smentito la presunta crisi con il compagno Marco Bacini, non hanno avuto rivali collezionando ascolti molto alti, ma non è detto che andrà così pure questa volta. Chi vincerà la sfida Tv del mattino?