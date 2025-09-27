Grave lutto per Emma Marrone: è morto il nonno all’età di 91 anni

E’ morto il nonno di Emma Marrone: aveva 91 anni

Nella mattinata di oggi è arrivata una brutta notizia. E’ infatti morto il nonno di Emma, Leandro, all’età di 91 anni. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante salentina in un post pubblicato direttamente nelle sue storie su instagram. Inutile dire che tutti i fan dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si sono immediatamente riversati sui social per scriverle un messaggio di cordoglio e per farle sentire la sua vicinanza in un momento così complicato della sua vita.

La cantante salentina ha annunciato la morte del nonno Leandro con un post su instagram in cui ha voluto dargli l’ultimo saluto: “Ciao nonno Leandro…Salutami papà…” Si ricorda infatti che il papà Rosario è venuto a mancare anni fa all’età di 66 anni dopo aver perso purtroppo la lunga battaglia contro la leucemia. Tornando a parlare del nonno Leandro morto oggi all’età di 91 anni si segnala che era nato a Buones Aires il 3 novembre del 1933. Era da tempo che il nonno di Emma Marrone viveva in Puglia. Aveva una spiccata personalità e un bel temperamento. Non ha mai nascosto di nutrire un grande affetto per l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Quando il nonno ha espresso delusione nei confronti di Stefano De Martino

Si fa inoltre presente che il nonno di Emma Marrone morto oggi all’età di 91 anni è intervenuto pubblicamente quando il conduttore di Affari Tuoi ha lasciato la nipote per gettarsi tra le braccia di Belen Rodriguez. Cosa ha detto? Sulle pagine del magazine Vanity Fair non ha nascosto tutta la sua amarezza e al tempo stesso stupore per il modo in cui è andata a finire:

“Sono deluso…Stefano mi chiamava già nonno…Però si è dimostrato debole, uno che si fa guidare più dalla passione che dal sentimento: un ballerino anche nella vita…”

Una bella frecciatina velenosa che ben fa capire di che pasta era fatto il nonno di Emma venuto a mancare in queste ultime ore. Non resta a questo punto che fare le più sincere condoglianze all’artista e a tutta la sua famiglia.