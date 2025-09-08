Ignazio de Il Volo e Michelle Bertolini sono diventati genitori: l’annuncio

Ignazio Boschetto de Il Volo è diventato padre per la prima volta

È arrivato l’annuncio che i fan de Il Volo stavano aspettando e no, non c’entra nulla un nuovo tour o nuovo disco: Ignazio Boschetto è diventato padre per la prima volta. Lui e Michelle Bertolini si sono portati a casa il piccolo Gabriele che ha fatto loro uno scherzetto quando si pensava dall’ecografia che fosse una femmina. L’annuncio è arrivato da parte della moglie: “A casa con il nostro piccolino<“/em>.

Michelle Bertolini e il marito Ignazio sono diventati genitori

Soltanto il 10 aprile la coppia composta da Ignazio e Michelle avevano annunciato che sarebbero diventati genitori: “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità”. E all’inizio si pensava che fosse una femmina, ma poi hanno scoperto che era un maschio e che lo avrebbero chiamato, come poi hanno fatto, Gabriele.

Il Volo: la storia d’amore tra Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini

Ma come si sono conosciuto Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini? Si sono conosciuti in Ungheria durante u evento per i fan dietro le quinte di un concerto de Il Volo tenuto a Budapest, poi si son sposati a settembre dell’anno scorso dopo un rito civile a San Lazzaro di Savena e poi una seconda cerimonia sul Lago di Como con amici, parenti e persone del loro mondo.