La volta buona, avvocato segretaria Baudo contro Katia Ricciarelli: “Tante bugie”

L’avvocato ha risposto per le rime a Katia Ricciarelli oggi in diretta Tv

Ieri Katia Ricciarelli ha rilasciato un’intervista di fuoco da Silvia Toffanin a Verissimo. In questa occasione ha infatti attaccato senza mezzi termini la segretaria del suo ex marito Pippo Baudo. Ma non è finita qua perchè ha anche colto la palla al balzo per rivelare di credere che il conduttore Rai, negli ultimi anni della sua vita, sarebbe stato un po’ isolato dal resto del mondo. Si segnala che oggi l’avvocato della segretaria Dina Minna e dell’ex marito è intervenuto in diretta a La volta buona da Caterina Balivo. E quest’ultimo, tra le tante cose dette, non ha fatto mistero che ieri sarebbero state dette tante bugie dalla cantante lirica:

“Ho sentito tante bugie sul conto di Dina Minna e di Pippo per cui faremo dei ragionamenti…Mi sono amareggiato per le bugie che ho sentito ieri su Pippo e per conseguenza su Dina…”

Sulla querelle scoppiata tra la segretaria di Pippo Baudo e la cantante lirica è intervenuta Caterina Balivo

Successivamente l’avvocato di Dina Minna, sempre in questo intervento in diretta a La volta buona, ha poi chiesto alla presentatrice di Rai Uno di intervenire su questa faccenda che ha fatto scoppiare un incredibile polverone pure sui social: “Su tutto questo lascio a lei la ‘bacchetta magica’ della direzione…” E la conduttrice dell’ammiraglia Rai non se l’è fatta dire due volte prendendo le parti della segretaria del presentatore: “Tutti noi del mondo dello spettacolo sappiamo benissimo il lavoro incredibile fatto da Dina fino alla fine…Mi permetto di mandare un forte abbraccio a colei che è stata fino alla fine al fianco di Baudo…” E chissà se Katia Ricciarelli, dopo la sua intervista di ieri a Verissimo, vorrà rispondere alla Balivo e all’avvocato.

L’avvocato ha svelato com’è stato il legame tra Dina Minna e il presentatore

Caterina Balivo ha poi chiesto all’avvocato che tipo di rapporto c’è sempre stato tra la segretaria Dina Minna e Pippo Baudo. E l’avvocato in collegamento a La volta buona non ha fatto mistero che il conduttore ha sempre considerato la segretaria una figlia:

“C’è poco da spiegare…Lui ha detto che l’ha sempre trattata come una figlia, e confermo…Lei collaborava con lui in tutte le sfumature della sua vita: dal lavoro, alle cose personali, alla salute…E’ stata un’organizzatrice della sua vita perfetta…”

Insomma pare proprio che la segretaria in tanti anni abbia curato ogni aspetto della vita del presentatore venuto a mancare un mese fa all’età di 89 anni.