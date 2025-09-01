Miss Italia 2025: sarà Nunzia De Girolamo a condurre il concorso di bellezza

Nunzia De Girolamo condurrà la prossima edizione del concorso di bellezza

Come molti sapranno bene la prossima edizione di Miss Italia andrà in onda in contemporanea e ovviamente in diretta sia su Rai Play che su San Marino RTV. E la patron del concorso di bellezza Patrizia Mirigliani non ha potuto far altro che accogliere molto positivamente questo ritorno nell’Azienda Pubblica Tv dopo diversi anni. Ma chi condurrà l’evento? Nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Federica Gentile, ma se mai c’è stata una trattativa pare proprio non sia andata a buon fine. Infatti è stato annunciato ufficialmente sul sito del concorso che a condurre la nuova edizione sarà Nunzia De Girolamo:

“Dopo aver intervistato quasi mille uomini nel suo programma televisivo, De Girolamo si prepara ora a scoprire la nuova Miss Italia, guidando il pubblico in un racconto fatto di talento, sfide simpatiche e tanta personalità…”

Anche il pubblico a casa avrà un ruolo decisivo per l’elezione della nuova Miss Italia

Ma non è finita qua perchè sempre nel comunicato stampa riportato sul sito ufficiale della manifestazione di Patrizia Mirigliani è stata svelata anche un’altra importante novità. Di cosa si tratta? Per la prima volta in assoluto a votare la più bella di Italia non sarà solo la giuria, ma anche il pubblico a casa tramite i social:

“Accanto alla storica votazione della giuria, quest’anno il concorso si apre alla partecipazione popolare grazie al voto espresso dai social…”

Al fianco di Nunzia De Girolamo ci sarà poi il giornalista Marco Carrara, il quale darà voce al pubblico a casa: “Il giornalista Rai Marco Carrara seguirà in diretta l’evento e darà voce al pubblico da casa…”

Ecco quale sarà la location del concorso di bellezza

Per chi se lo stesse chiedendo Nunzia De Girolamo, la quale presto tornerà in video pure con Ciao Maschio! scontrandosi direttamente con Silvia Toffanin e il suo Verissimo, condurrà la prossima edizione di Miss Italia dal Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio in provincia di Fermo, nelle Marche. Sarà suo il compito di presentare tutte le miss in gara, che si daranno battaglia a suon di sfide per cercare di vincere la tanto agognata coroncina della più bella di Italia. Chi vincerà? Chissà, intanto si ricorda che il concorso andrà in onda in diretta lunedì 15 settembre in contemporanea sia sul servizio streaming della Rai (Rai Play) che sulla rete nazionale di San Marino, RTV (canale 550 del digitale terrestre).