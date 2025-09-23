Temptation Island, Angelo piange per Maria Concetta che rincara la dose: “Sfigato”

Angelo piange per Maria Concetta: “Ho provato a riconquistarla”

Finalmente ieri è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island e poi… e poi… quindi ci si può lasciare alle spalle una volta per tutte le coppie che hanno partecipato, anche perché ormai non hanno più nulla da dire anche ai fan più accaniti. Si è parlato anche della coppia che era composta da Maria Concetta e Angelo, con quest’ultimo che si è sciolto in lacrime: “Ho provato a riconquistarla. Non pensavo potesse finire così”.

Maria Concetta smaschera l’ex e lo insulta: “Toporatto sfigato”

”Ho deciso di andare avanti. Questa estate ho fatto una vacanza in Sardegna con amici e mi ha fatto stare bene. Mi sarebbe piaciuto tornare con lei, poi ho capito che è meglio di no per me e per lei, mi auguro che possa trovare la felicità”: così si è espresso Angelo, ma poi ci ha pensato Maria Concetta a spiegare com’è la situazione: “Ha avuto flirt con altre ragazza. Ad oggi sta con una da circa due mesi e mezzo. Ha continuato con le sue 50 sfumature da toporatto, si sente Angelo Siffredi ma è uno sfigato”.

Temptation Island: cos’è successo alle altre coppie

Quindi Angelo e Maria Concetta hanno deciso di non tornare insieme, idem Sonia e Simone che si sono lasciati (nonostante stiano aspettando un figlio). Sonia M e Alessio si sono riscoperti, ma sulle voci della cancellazione dall’albo non hanno parlato manco per sbaglio. Addio anche per Marco e Denise, idem Lucia e Rosario, con quest’ultimo che ha fatto una figuraccia a Uomini e Donne. Antonio e Valentina, invece, si sposeranno. Finisce così Temptation Island, appuntamento al 2026.