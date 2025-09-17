Temptation Island, Yulia e Giglio dicono di no: “Mai mettersi in ridicolo!”

Giglio e Yulia non parteciperebbero mai a Temptation Island

Molte coppie vorrebbero partecipare a Temptation Island per un bagno di popolarità, ma Giglio e Yulia hanno detto no durante un’intervista a Non succederà più su Radio Radio: ”Mai, mai, esattamente mai! Mettermi in ridicolo davanti a tutta Italia, mettere in ridicolo la mia relazione davanti a tutta Italia… ridicolo perché comunque la tua storia viene strumentalizzata. Il discorso è che i problemi di coppia giustamente sono belli perché sono di coppia, quando diventano pubblici non sono più problemi di coppia ma è show, quindi lo show di coppia è stato bello quando lo show è stato per iniziare la relazione, non per finirla”.

Yulia su Temptation Island: “Io ho già dato, non lo rifarei come coppia”

“Diciamo la verità, io ho già dato precedentemente quindi non ho bisogno di ritornare a Temptation Island. Come dice Luca, secondo me le proprie cose è bene tenerle in intimo, e poi non è un programma che rifarei in coppia” ha confessato Yulia Bruschi a proposito della sua esperienza a Temptation Island, “è stata una bella esperienza al tempo, l’ho fissata nel 2020 come tentatrice, è stato un po’ per gioco. Mandò la candidatura la mia mamma insieme a delle mie amiche, mi presero e partii per questa esperienza”. Intanto boom di ascolti per Temptation Island.

Giglio sulla storia con Yulia: “Sono sparite tutte le ansie”

“Le ansie sono sparite tutte perché si è confermata la persona conosciuta dentro, quindi sono molto molto contento di questo” ha confessato Giglio che è molto felice della sua relazione con Yulia, conosciuta al Grande Fratello. Si dividono tra Toscana ed Emilia Romagna quando riescono a conciliare i loro impegni. Hanno conosciuto le rispettive famiglie e i rispettivi amici.